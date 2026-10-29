i Vincent Kompany GEPA pictures So plant der FC Bayern Nach Zusammenbruch: Zeitpunkt für Kompany-Comeback fix Vincent Kompany wurde nach seinem Zusammenbruch aus dem Krankenhaus entlassen, jetzt steht fest wann er zum FC Bayern zurückkommen soll. Von Sport Heute 29.10.2026, 07:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufatmen beim FC Bayern. Trainer Vincent Kompany durfte nach seinem Zusammenbruch am vergangenen Freitag das Krankenhaus wieder verlassen. Mittlerweile steht auch fest, was hinter dem medizinischen Notfall steckt. Bis zu seiner Rückkehr an die Seitenlinie wird es allerdings noch dauern.

Wie Bayern-Sportvorstand Max Eberl vor dem deutlichen 6:1-Erfolg im DFB-Pokal gegen Magdeburg bekannt gab, konnte der 40-jährige Belgier die Klinik bereits am Mittwochnachmittag verlassen.

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"Man hat gefunden, was es ist. Es ist eine Hirnhautreizung, die diesen Zwischenfall eben am letzten Freitag heraufbeschworen hat", erklärte Eberl. Eine zuvor überstandene Viruserkrankung soll hingegen nicht der Auslöser gewesen sein.

Nun steht für Kompany vor allem eines auf dem Programm: Erholung. Der Bayern-Coach wird sich in München auskurieren und mit Medikamenten behandelt. Laut "Sport Bild" erhält der Belgier auch Antibiotika.

"Reha heißt bei ihm Ruhe, Medikamente", erklärte Eberl. Gleichzeitig zeigte sich der Sportvorstand zuversichtlich, dass Kompany bald wieder vollständig fit sein wird: "Dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er ganz bald wieder mit 100 Prozent am Rand steht."

Eine schnelle Rückkehr auf die Trainerbank ist allerdings ausgeschlossen. Vor der Länderspielpause vom 9. bis 17. November wird Kompany nicht an die Seitenlinie zurückkehren.

Frühestens am 20. November könnte der 40-Jährige beim Bundesliga-Duell gegen den 1. FC Köln wieder auf der Bayern-Bank Platz nehmen.

Bis dahin hat die Gesundheit des Trainers oberste Priorität. Nach den Schreckmomenten der vergangenen Tage kann der deutsche Rekordmeister zumindest aufatmen: Kompany ist wieder zu Hause und auf dem Weg der Besserung.