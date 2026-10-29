i Harry Kane Imago/Instagram Besoondere Auszeichnung Goldenes Wiener Schnitzel für Bayern-Gigant Kane Nach seinem Triumph beim Ballon d'Or wartet auf Harry Kane die nächste goldene Überraschung. Von Sport Heute 29.10.2026, 12:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Harry Kane hat allen Grund zum Feiern! Der Bayern-Superstar wurde am Montag in London mit dem Ballon d'Or als bester Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Damit gelang dem Engländer etwas, das seit 45 Jahren kein Spieler der Münchner mehr geschafft hatte. Zurück in Deutschland wartete bereits die nächste goldene Überraschung auf den Torjäger.

Sein Stamm-Wirt Stefan Kastner vom Waldgasthof Buchenhain ließ sich für den frischgebackenen Weltfußballer etwas ganz Besonderes einfallen. Der Gastronom überraschte Kane mit vier vergoldeten Wiener Schnitzeln, die er dem 33-Jährigen höchstpersönlich in seinem Oldtimer vorbeibrachte.

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Hinter der außergewöhnlichen Aktion steckt eine besondere Tradition. Wie Kastner gegenüber der "Bild" verriet, bekommt der Bayern-Stürmer für jedes erzielte Tor ein Wiener Schnitzel nach Hause geliefert. Nach seinem Triumph beim Ballon d'Or sollte es diesmal allerdings etwas ausgefallener sein.

Die Schnitzel wurden deshalb mit Blattgoldflocken und glitzerndem Gold-Spray verziert. Laut dem Wirt sei die goldene Spezialanfertigung aber keineswegs übertrieben teuer.

Kane selbst hatte bereits zuvor verraten, dass er seine Schnitzel-Lieferungen gerne mit anderen teilt. "Ich esse die Schnitzel natürlich nicht immer alle selber. Aber alle freuen sich darüber und ich genieße sie auch sehr", erklärte der Engländer.

Doch nicht nur der Bayern-Star darf sich über die goldene Köstlichkeit freuen. Auch die Fans des deutschen Rekordmeisters können künftig in den Genuss kommen. Kastner will das Gold-Schnitzel in den kommenden Wochen auf die Speisekarte setzen. Der Preis für die außergewöhnliche Mahlzeit: 28,90 Euro inklusive Beilage.