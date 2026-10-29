i Blau-Weiß-Linz-Stürmer Romeo Vucic. GEPA pictures Drei Klubs dran Austria gab ihn her, jetzt ist Torjäger heiß begehrt Die Wiener Austria könnte einen Torgarant im Sturmzentrum gut gebrauchen. Ein Ex-Veilchen zeigt in der 2. Liga groß auf, machte auf sich aufmerksam. Von Sport Heute 29.10.2026, 16:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wiener Austria steckt aktuell in der Krise, belegt nur den elften Tabellenplatz, Trainer Stephan Helm musste bereits gehen, wurde durch Young-Violets-Trainer Maximilian Uhlig als Interimslösung ersetzt. Nur zehn Tore gelangen in zehn Ligaspielen. Die Offensive ist durchaus eine Baustelle der Violetten. Das zeigte sich auch daran, dass Johannes Eggestein mit drei Treffern der beste Austria-Torschütze ist, diese Treffer aber erst in den letzten beiden Spielen erzielte.

Noah Botic und Manprit Sarkaria fehlen noch verletzt, Kelvin Boateng ist nur Reservist. Kurzum: Die Austria könnte einen Knipser gut gebrauchen.

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Bis Sommer stand auch tatsächlich Romeo Vucic bei den Wienern unter Vertrag, auch wenn er zuletzt an den GAK verliehen war. Im Sommer ging es für Vucic dann endgültig weg von der Austria, er wechselte zum Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz. Und trumpfte da bisher groß auf. In zehn Ligaspielen brachte es Vucic auf sechs Tore und fünf Assists. Zahlen, die sich durchaus sehen lassen können.

Drei Interessenten

Und die auch dem einen oder anderen Verein nicht verborgen geblieben sein sollen. Zumindest drei Vereine würden sich intensiv mit dem Blau-Weiß-Stürmer beschäftigen. Allen voran Hansa Rostock aus der deutschen 3. Liga, wie "Fussballeuropa.com" vermeldet. Der Verein hätte demnach bereits die Fühler nach dem 23-Jährigen ausgestreckt.

Auch wenn Hansa Rostock durchaus namhaft ist, gibt es für Vucic auch deutlich höherklassige Optionen. Auch in Österreich. Denn in dem Bericht ist auch zu lesen, dass Krisen-Klub Wolfsberg, wo kürzlich Manfred Schmid das Ruder übernommen hatte, am Stürmer interessiert sein soll.

Und auch in Serbien soll Vucic demnach begehrt sein. In dem Bericht ist zumindest zu lesen, dass Cukaricki, der Tabellensechste der serbischen Liga, ebenso ein Auge auf den gebürtigen Wiener geworfen haben soll.