i Bayern-Trainer Vincent Kompany. Reuters Nach Notarzt-Einsatz Termin für Kompany-Rückkehr bei Bayern durchgesickert Bayern-Trainer Vincent Kompany ist auf dem Weg der Besserung. Er durfte das Krankenhaus verlassen. Nun steht ein Comeback-Termin im Raum. Von Sport Heute 29.10.2026, 15:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bayern-Trainer Vincent Kompany ist nach seinem Zusammenbruch zwar wieder aus dem Spital entlassen worden, doch auf sein Comeback müssen die Münchner noch warten. Der 40-Jährige wird dem deutschen Rekordmeister voraussichtlich mehrere Wochen fehlen. Nun gibt es einen möglichen Termin für seine Rückkehr.

Wie die "Bild" berichtet, könnte Kompany frühestens nach der Länderspielpause vom 9. bis 17. November wieder an der Seitenlinie stehen. Damit wäre das Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am 20. November die erste mögliche Partie für den Belgier.

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Noch drei Spiele ohne den Coach

Bis dahin muss Bayern mindestens drei weitere Spiele ohne seinen Cheftrainer bestreiten. Am Samstag wartet der Bundesliga-Kracher gegen Borussia Dortmund, am Dienstag das Champions-League-Duell mit Atletico Madrid. Auch beim anschließenden Ligaspiel gegen Mainz wird Kompany voraussichtlich fehlen.

Der Bayern-Coach war am vergangenen Freitag auf dem Vereinsgelände zusammengebrochen, als er das Training der zweiten Mannschaft beobachtete. Ein Notarzt musste alarmiert werden, Kompany wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort stellten die Ärzte eine Hirnhautreizung als Ursache fest.

Er hat das Krankenhaus verlassen

Am Mittwoch durfte der ehemalige Weltklasse-Verteidiger nach ausführlichen Untersuchungen wieder nach Hause. Laut Bayern-Sportvorstand Max Eberl stehen nun vor allem Erholung und die weitere Behandlung im Mittelpunkt. "Das heißt für ihn: Ruhe und Medikamente", erklärte Eberl vor dem Pokalspiel gegen Magdeburg.

Einen fixen Termin für das Comeback wollte der Sportvorstand allerdings nicht nennen. "Er wird alle Zeit bekommen", betonte Eberl. Gleichzeitig zeigte er sich optimistisch: "Dann bin ich mir sicher, dass er bald wieder mit 100 Prozent am Rand steht." Bis dahin übernimmt Kompanys Assistent Aaron Danks die Betreuung der Mannschaft.