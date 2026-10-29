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Austria Lustenau im ÖFB-Cup gegen Sturm Graz.
Austria Lustenau im ÖFB-Cup gegen Sturm Graz.
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Historischer Sieg

Lustenau kickt Sturm mit 3:2 aus dem ÖFB-Cup

Große Überraschung im ÖFB-Cup-Achtelfinale. Austria Lustenau setzte sich gegen Sturm Graz deutlich mit 3:2 durch und stieg ins Viertelfinale auf.
Von Sport Heute
29.10.2026, 19:48
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Dabei wurde Lenn Jastremski mit einem Doppelpack (16., 65.) zum Matchwinner für die Vorarlberger, schnürte einen Doppelpack. Dominik Weixebraun hatte das zwischenzeitliche 2:0 für die bissigen Lustenau nachgelegt. Die  Treffer von Petar Petrovic in der 35. Minute und von Simon Seidl (80.) reichten nicht für die Grazer. Im 23. Duell war es der erste Sieg für die Vorarlberger.

Zuvor haben Titelverteidiger LASK, Red Bull Salzburg, Rapid Wien, die WSG Tirol, Hartberg, Altach und Überraschungsteam Hertha Wels den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Die Auslosung steigt am Sonntag nach dem Wiener Derby live in ORF1.

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Immerhin: Durch das Matchende in der regulären Spielzeit konnten die Grazer noch am Donnerstagabend mit einer Chartermaschine vom Flughafen Altenrhein in der Schweiz zurück nach Graz reisen.

red, Akt. 29.10.2026, 19:51, 29.10.2026, 19:48

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