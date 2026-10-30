i Christiano Ronaldo IMAGO/Anadolu Agency Hattrick für Al-Nassr Ronaldo trifft dreifach – nur noch 15 Tore bis zur 1000 Cristiano Ronaldo erwischte gegen Kholood einen Traumtag, schoss Al-Nassr mit einem Hattrick zum Sieg und kam dem historischen 1000-Rekord näher. Von Sport Heute 30.10.2026, 08:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Jagd auf die magische 1000-Tore-Marke geht in die nächste Runde. Cristiano Ronaldo hat am Donnerstagabend in der saudischen Liga einmal mehr seine Treffsicherheit unter Beweis gestellt. Der Portugiese erzielte innerhalb von nur 15 Minuten einen Hattrick, führte sein Team gegen Kholood zum Sieg und hielt Al-Nassr damit im Titelrennen.

In der 66. Minute eröffnete der Superstar seinen persönlichen Torreigen, nur sechs Minuten später legte er nach. In der 81. Minute machte Ronaldo seinen Dreierpack perfekt.

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Historischer Rekord rückt näher

Mit seinen drei Treffern steht der fünffache Weltfußballer nun bei 985 Pflichtspieltoren. Nur noch 15 Treffer fehlen ihm, um als erster Fußballer überhaupt die Marke von 1000 Toren zu erreichen. Auch für Al-Nassr kommen die Treffer zur richtigen Zeit. Der Klub bleibt dank Ronaldos Toren im Rennen um den Meistertitel.

Ärger nach Flucht aus Teamcamp

Abseits des Platzes hatte Ronaldo zuletzt für Wirbel gesorgt. Nach einem Streit mit Portugals Nationaltrainer Jorge Jesus verließ der 41-Jährige Ende September eigenmächtig das Teamcamp vor dem Nations-League-Duell mit Dänemark.

Der portugiesische Fußballverband reagierte mit einer 30-tägigen Sperre. Zusätzlich verhängte die Disziplinarkommission am Montag eine Geldstrafe von 255 Euro. Ronaldo selbst warf seinem Trainer nach dem Vorfall einen Vertrauensbruch vor.