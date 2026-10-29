i ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll. GEPA pictures Die Bewerber Ganz bekannte Namen wollen neuer ÖFB-Boss werden Österreichs Fußballverband sucht einen neuen Sportdirektor. Für das Amt haben sich mehrere bekannte Namen beworben. Auch Überraschungskandidaten. Von Sport Heute 29.10.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer wird der neue starke Mann im österreichischen Fußball? Der ÖFB sucht einen Nachfolger für Sportdirektor Peter Schöttel – und das Interesse ist offenbar riesig. Unter den Bewerbern sollen sich zahlreiche prominente Namen befinden, darunter ehemalige Teamspieler, ein Ex-Teamchef und TV-Experten.

Laut den "Salzburger Nachrichten" sind zwischen 20 und 30 Bewerbungen eingegangen. Besonders spannend: Ex-ÖFB-Goalgetter Marc Janko soll von der beauftragten Berateragentur Ernst & Young sogar selbst kontaktiert worden sein. Der heutige Sky-Experte könne sich den Job vorstellen und am Auswahlverfahren teilnehmen.

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Auch zwei weitere ehemalige Teamspieler sollen ihre Unterlagen eingereicht haben. Stefan Maierhofer, der aktuell Regionalliga-Klub Krems trainiert, und Marko Stankovic, mittlerweile als Moderator und Experte bei Sky tätig, werden als Bewerber gehandelt. Beide gelten dem Bericht zufolge allerdings als Außenseiter.

Ganz bekannte Namen

Prominente Konkurrenz kommt auch aus dem Trainerbereich. Dominik Thalhammer, der einst Österreichs Frauen-Nationalteam betreute und mit diesem große Erfolge feierte, soll ebenfalls Interesse am Sportdirektor-Posten haben. Der 56-Jährige bringt Erfahrung aus dem In- und Ausland mit.

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Innerhalb des ÖFB gibt es ebenfalls mehrere Interessenten. Als Favorit gilt schon Wochenland Ex-Nationalspieler Sebastian Prödl, der aktuell die Nachwuchsteams leitet. Auch U18-Teamchef Martin Scherb und Günter Kreissl, der im Verband für Nachwuchs und Torhüter zuständig ist, sollen sich für den Posten interessieren. Ein möglicher Knackpunkt bei Prödl: Er verfügt derzeit nur über die C-Lizenz für Trainer, während Scherb die UEFA-Pro-Lizenz und Kreissl die A-Lizenz besitzen.

Die Entscheidung soll rasch fallen. Nach einer Vorauswahl durch Ernst & Young folgen demnach Gespräche mit den Topkandidaten. Im Idealfall soll sich der ÖFB-Aufsichtsrat bereits am 27. November auf den neuen Sportdirektor einigen. Offiziell bestätigt ist bislang keiner der genannten Bewerber.