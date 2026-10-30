i Marcel Sabitzer steht bei Borussia Dortmund am Abstellgleis. IMAGO/Kirchner-Media Nach Traumtor im DFB-Pokal Bittere Dortmund-Wende um ÖFB-Star Sabitzer Marcel Sabitzer schoss Borussia Dortmund mit einem Traumtor im DFB-Pokal weiter. Seine Zukunft beim deutschen Topklub dürfte dennoch besiegelt sein. Von Sport Heute 30.10.2026, 09:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Marcel Sabitzer (32) muss Borussia Dortmund im kommenden Sommer wohl verlassen. Ausgerechnet nach seinem spektakulären Freistoßtreffer gegen Werder Bremen gibt es für den österreichischen Nationalspieler schlechte Nachrichten. Der BVB soll den Vertrag des Österreichers nämlich nicht verlängern wollen.

Sabitzers Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Nach Informationen von „Sky” deutet derzeit jedenfalls wenig auf eine gemeinsame Zukunft zwischen dem ÖFB-Star und Dortmund über den Sommer 2027 hinaus hin – der BVB will den Österreicher nach Ende seines Vertrags ziehen lassen.

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Traumtor ändert nichts an BVB-Plänen

Auch sein jüngster Auftritt im DFB-Pokal soll daran nichts ändern. Mit einem Traumfreistoß in letzter Sekunde schoss er den BVB zum 3:2-Sieg gegen Werder Bremen und damit ins Achtelfinale des Wettbewerbs.

Trotz solcher Glanzmomente konnte sich der Österreicher seit seinem Wechsel von Bayern München im Sommer 2023 nie dauerhaft als unumstrittener Leistungsträger etablieren. Die Verantwortlichen soll er über einen längeren Zeitraum nicht vollständig überzeugt haben.

Dortmund setzt auf jüngere Spieler

Hinter der möglichen Trennung steckt jedoch nicht nur Sabitzers sportliche Entwicklung. Der BVB möchte seinen Kader künftig verstärkt mit jüngeren Spielern aufbauen. Diese sollen sich weiterentwickeln und langfristig auch wirtschaftlichen Wert schaffen. Der österreichische Legionär passt offenbar nicht mehr in diese Strategie. Eine offizielle Entscheidung über seine Zukunft wurde bislang nicht verkündet.

Neue Chance für ÖFB-Star?

Bis zum Saisonende soll Sabitzer weiterhin eine wichtige Rolle im Dortmunder Kader spielen. Die verbleibenden Monate könnte der Österreicher nutzen, um sich für einen neuen Verein zu empfehlen. Sollte er den BVB nach Vertragsende ablösefrei verlassen, dürfte der Mittelfeldspieler nicht zuletzt aufgrund seiner großen Erfahrung für andere Klubs interessant werden.