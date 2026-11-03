i Zum Glück gibt es für Wildtiere zumindest ein paar kompetente Auffangstationen in Österreich. ©Tierschutz Austria Tierische Rettungstation Ein Türchen für die Kleinsten: Lochau rettet Igel In der Igelstation von Adele Dornig finden verletzte und untergewichtige Igel Schutz, medizinische Hilfe und eine Chance auf den Winter. Von Heute Tierisch 03.11.2026, 13:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die kleine Igelstation von Adele Dornig ist das Herzstück der Igelklappe. Jeden Tag schaut sie nach, ob neue Tiere abgegeben wurden. „Es herrscht Hochbetrieb, gestern und vorgestern kamen schon wieder neue.“

Derzeit betreut Dornig 25 Igel. Die kleinsten wiegen gerade einmal 160 Gramm. Das ist viel zu wenig, um den Winter zu überstehen. „Die äußerste Grenze ist 500 Gramm“, sagt sie. Wie orf.at berichtet, befindet sich die rund um die Uhr zugängliche Igelklappe bei der Igelstation der Igelfreunde Leiblachtal in der Lindauer Straße 17 in Lochau, nahe der Unterführung zum Schwarzbad.

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Eine Puppenbadewanne wurde umfunktioniert

Manche Tiere brauchen neben zusätzlichem Gewicht auch medizinische Hilfe. In der Station hört man die kleinen stacheligen Patienten schmatzen, während Dornig sie aufpäppelt. Für die Behandlung ist sie gut ausgerüstet: „Zum Beispiel haben wir einen Inkubator mit Wärmebett.“

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Mit Spritzen, Feilen, Pinzetten und einem Waschbecken werden die Igel von Ungeziefer befreit. „Dazu habe ich eine Puppenbadewanne zur Igelbadewanne gemacht.“ Nach einem Jahr mit der Igelklappe an der Bundesstraße in Lochau zieht Dornig eine sehr positive Bilanz: „Es ist einfach nur fantastisch.“ Die Klappe habe sich bestens bewährt.