i Die Pfotenhilfe ist freilich eine professionelle Anlaufstelle für solche Wildtierkinder. ©Pfotenhilfe, Montage Heute Tierisch wilder Notfall Winzige Eichhörnchen-Waisen sind jetzt "Chefsache" Drei kleine Eichhörnchenbabys hatten einen denkbar schlechten Start ins Leben. Doch jetzt werden die flauschigen Winzlinge in Lochen aufgepäppelt. Von Heute Tierisch 19.10.2026, 09:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drei kleine Eichhörnchenbabys hatten einen denkbar schlechten Start ins Leben. Doch jetzt werden die flauschigen Winzlinge von einer ganz besonderen Ersatzmama liebevoll aufgepäppelt.

Manchmal braucht es im Leben einfach ein bisschen Glück – und die richtigen Menschen zur richtigen Zeit. Gleich drei hilflose Eichhörnchenbabys verdanken aufmerksamen Tierfreunden ihr Leben. Zwei der winzigen Fellknäuel wurden völlig unterkühlt und ausgehungert auf einem Waldweg in Elixhausen (Salzburg) entdeckt. Ein drittes Eichhörnchenkind musste am Bleckwand-Wanderweg in Strobl am Wolfgangsee gerettet werden. Alle drei landeten schließlich am Tierschutzhof der Pfotenhilfe in Lochen (OÖ).

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Flascherl, Wärme und ganz viel Liebe

Dort sind die kleinen Patienten jetzt sogar zur "Chefsache" erklärt worden! Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler kümmert sich höchstpersönlich um das putzige Trio, das teilweise noch nicht einmal die Augen geöffnet hatte. Mit dem Flascherl, kuscheliger Wärme und jeder Menge Zuwendung werden die drei Eichhörnchenkinder nun rund um die Uhr versorgt. Erfahrung hat ihre Ersatzmama reichlich: Jedes Jahr zieht Stadler Hunderte verwaiste Wildtiere auf.

Bis zum nächsten Frühjahr werden die kleinen Puscheln nun gut umsorgt. ©Pfotenhilfe

Weihnachten gibt's noch kein Leben in Freiheit

Die drei Spätzünder haben allerdings noch einen langen Weg vor sich. "Die drei Babys sind sehr spät im Jahr zur Welt gekommen und werden in der Natur drei bis vier Monate von der Mutter aufgezogen, bis sie selbstständig sind", erklärt Stadler. Eigentlich wären die kleinen Kletterkünstler also erst rund um Weihnachten bereit, auf eigenen Pfoten zu stehen.

Doch mitten im Winter sollen die Eichhörnchen natürlich nicht ins kalte Ungewisse entlassen werden. Stattdessen dürfen sie die frostigen Monate gut behütet in einer der großen Volieren des Tierschutzhofs verbringen – mit ausreichend Futter, Wärme und allem, was kleine Eichhörnchenherzen brauchen.

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Und bis es so weit ist, heißt es für die drei Glückspilze: Flascherl trinken, wachsen, kräftig werden und sich von ihrer liebevollen Ersatzmama verwöhnen lassen. Ein Winter voller Geborgenheit statt eines traurigen Endes auf dem Waldboden.