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Deutsche Polizisten in Schutzanzügen.
Deutsche Polizisten in Schutzanzügen.
imago images/Blaulicht News
Brisanter Einsatz in Spital

Patient randaliert – Polizei rückt in Schutzanzügen an

Ein Mann wurde bei seiner Entlassung aus einer Klinik in Deutschland aggressiv. Polizisten griffen ein – und musste dabei Schutzanzüge tragen.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
07.10.2026, 10:45
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Bei seiner Entlassung aus einem Krankenhaus in Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, wurde ein Mann gegenüber dem Klinikpersonal aggressiv und aufbrausend.

Weil sich die Situation nicht beruhigte, musste am Dienstag, 6. Oktober, gegen 16.45 Uhr die Polizei einschreiten.

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Wie die Polizeidirektion Bad Kreuznach mitteilte, war der derzeit obdachlose Mann alkoholisiert. Die Einsatzkräfte wurden hinzugezogen, um ihn aus dem Krankenhaus zu entfernen.

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Sein Verhalten wurde zunehmend unkontrolliert. Zur Abwehr möglicher Gefahren fesselten die Polizisten den Mann. Anschließend wurde er in Polizeigewahrsam gebracht.

Bei dem Einsatz trugen die Beamten spezielle Schutzanzüge, da ein Ungezieferbefall nicht ausgeschlossen werden konnte.

red,07.10.2026, 10:45
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