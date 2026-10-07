i Deutsche Polizisten in Schutzanzügen. imago images/Blaulicht News Brisanter Einsatz in Spital Patient randaliert – Polizei rückt in Schutzanzügen an Ein Mann wurde bei seiner Entlassung aus einer Klinik in Deutschland aggressiv. Polizisten griffen ein – und musste dabei Schutzanzüge tragen. Von Newsdesk Heute 07.10.2026, 10:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei seiner Entlassung aus einem Krankenhaus in Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, wurde ein Mann gegenüber dem Klinikpersonal aggressiv und aufbrausend.

Weil sich die Situation nicht beruhigte, musste am Dienstag, 6. Oktober, gegen 16.45 Uhr die Polizei einschreiten.

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Wie die Polizeidirektion Bad Kreuznach mitteilte, war der derzeit obdachlose Mann alkoholisiert. Die Einsatzkräfte wurden hinzugezogen, um ihn aus dem Krankenhaus zu entfernen.

Sein Verhalten wurde zunehmend unkontrolliert. Zur Abwehr möglicher Gefahren fesselten die Polizisten den Mann. Anschließend wurde er in Polizeigewahrsam gebracht.

Bei dem Einsatz trugen die Beamten spezielle Schutzanzüge, da ein Ungezieferbefall nicht ausgeschlossen werden konnte.