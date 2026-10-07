i ? Respektlose Touristenmassen Hundekot-Berge bei Drei Zinnen sorgen für Wut Dutzende gefüllte Hundekotbeutel liegen hinter einer Kapelle bei den Drei Zinnen. Ein Instagram-Video löst Empörung über rücksichtslose Besucher aus. Von Newsdesk Heute 07.10.2026, 10:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bergpanorama vorne, Hundekot dahinter: Hinter der Kapelle Madonna della Croda bei den Drei Zinnen liegen Dutzende gefüllte Plastikbeutel.

Radiomoderator Edoardo Righini filmte den Anblick und veröffentlichte die Aufnahmen auf Instagram. Das Video verbreitete sich rasch.

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Eingesammelt – und liegen gelassen

Righini reagiert mit deutlicher Kritik: "Man sollte Zulassungstests auch für Leute einführen, die in die Berge gehen." In der Gegend werden auch zwischen Steinen am Wegrand immer wieder Kotbeutel gefunden.

Die Hinterlassenschaften werden eingesammelt, anschließend aber samt Plastik in der Natur entsorgt. Unter dem Video kritisieren Nutzer die Hundebesitzer. Der Vorfall verschärft die Debatte über Massentourismus in den Dolomiten.

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Neben Müll sorgen an den Drei Zinnen auch Staus, lange Wartezeiten und überlastete Shuttlebusse für Probleme. Zur Hauptsaison drängen Tausende Besucher zu dem Alpen-Juwel – vielen geht es dabei nur um ein Selfie.