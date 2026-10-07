Feuerwehr mäht nach Rettung noch den Rasen

Manchmal sind es nicht die spektakulären Einsätze, die besonders in Erinnerung bleiben. Feuerwehrleute in Oklahoma City retteten nicht nur einen Menschen, sondern kümmerten sich auch danach darum, dass dieser bei seiner Rückkehr nach Hause eine Sorge weniger hatte.
Solche Gesten zeigen, warum Feuerwehrleute in der Bevölkerung ein hohes Ansehen genießen.
Eine Befragung aus dem Jahr 2025 zeigt, wie groß das Vertrauen in den Berufsstand ist. In Deutschland gaben 92 Prozent der Befragten an, dass Feuerwehrleute bei ihnen ein hohes oder sehr hohes Ansehen genießen.
Auch die Feuerwehrleute in Oklahoma City beschränkten ihre Hilfe nicht auf die eigentliche Rettung. Nachdem sie einen Menschen gerettet hatten, sorgten sie zusätzlich dafür, dass dieser nach seiner Rückkehr nach Hause eine Aufgabe weniger zu erledigen hatte.
Es war keine spektakuläre Rettungsaktion, die diese Geschichte besonders macht, sondern die zusätzliche Hilfe der Feuerwehrleute nach ihrem eigentlichen Einsatz.