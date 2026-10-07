i Der Vorfall ereignete sich vor einem Schnellrestaurant auf dem Wilhelmsplatz in Göttingen Google Gewalt in Göttingen Restaurant-Randalierer prügelt Polizist dienstunfähig Ein 23-Jähriger soll in Göttingen einen Polizisten mit der Faust am Kopf verletzt haben. Für den Transport waren Hand- und Fußfesseln nötig. Von Newsdesk Heute 07.10.2026, 10:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Einsatz wegen mutmaßlicher Randale endete für einen Polizisten mit einer Kopfverletzung: Ein 23-Jähriger soll dem Beamten am Göttinger Wilhelmsplatz unvermittelt einen Faustschlag versetzt haben. Der Verletzte musste ärztlich behandelt werden und konnte seinen Dienst zunächst nicht fortsetzen, teilte die Polizei Göttingen mit.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 3. Oktober, gegen 21.20 Uhr. Passanten hatten zuvor zwei Männer gemeldet, die vor einem Schnellrestaurant randaliert haben sollen. Einsatzkräfte trafen die beschriebenen Personen kurz darauf in unmittelbarer Nähe an.

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Als der 23-Jährige aufgefordert wurde, sich auszuweisen, soll er sich geweigert und stattdessen einem Polizisten mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben.

Die Einsatzkräfte griffen sofort zu. Mit Unterstützung weiterer Beamter wurde der Mann überwältigt und zu Boden gebracht. Dort habe er sich weiterhin "unvermindert und hochaggressiv gegen seine Ergreifung zur Wehr" gesetzt. Zudem soll er die Polizisten beleidigt und bedroht haben.

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Hand- und Fußfesseln nötig

Auch auf dem Weg zur Wache soll der Widerstand angehalten haben. Deshalb wurden dem Mann neben Handfesseln zusätzlich Fußfesseln angelegt. Zuvor soll er bereits die Inneneinrichtung des Polizeitransportwagens beschädigt haben.

Auf der Dienststelle wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Ein Ergebnis wird in der Meldung nicht genannt. Der 23-Jährige blieb bis Sonntagmorgen in Gewahrsam und wurde anschließend entlassen.

Gegen den Göttinger wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung sowie Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel. Da sich zur Tatzeit zahlreiche Menschen auf dem Wilhelmsplatz aufhielten, werden weitere Zeugen gesucht.