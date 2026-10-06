i Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war bei dem Raketentest persönlich anwesend. REUTERS Macron sendet klares Signal Frankreich testet neue Atomrakete vom U-Boot Frankreich hat erstmals seine neue M51.3-Rakete von einem Atom-U-Boot abgefeuert. Präsident Emmanuel Macron beobachtete den Test persönlich. Von Newsdesk Heute 06.10.2026, 21:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Frankreich demonstriert seine nukleare Abschreckung: Am Dienstag wurde erstmals eine ballistische Rakete vom Typ M51.3 von einem Atom-U-Boot aus gestartet. Der Test erfolgte vor der Küste der Bretagne, das berichten Agenturen unter Berufung auf das französische Verteidigungsministerium.

Abgefeuert wurde die Rakete vom französischen Atom-U-Boot "Le Vigilant". Einen nuklearen Sprengkopf trug sie bei dem Test nicht. Der Start erfolgte nach Angaben des französischen Verteidigungsministeriums unter Einhaltung der internationalen Verpflichtungen des Landes.

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Mit dem Test sollte vor allem überprüft werden, ob "Le Vigilant" nach umfangreichen Wartungs- und Reparaturarbeiten wieder in der Lage ist, die strategische Rakete einzusetzen. Die Flugbahn wurde von den französischen Streitkräften überwacht. Das vorgesehene Einschlaggebiet lag im Nordatlantik mehrere Hundert Kilometer von der nächsten Küste entfernt.

Macron beobachtet Raketenstart

Besondere Aufmerksamkeit bekam der Test durch Emmanuel Macron. Frankreichs Präsident beobachtete den Start an Bord der Fregatte "Auvergne" persönlich und veröffentlichte anschließend Aufnahmen davon.

Macron wertete den erfolgreichen Start als Zeichen für die militärische Stärke seines Landes. Frankreich modernisiert derzeit seine nukleare Abschreckung.

Test inmitten von Spannungen mit Russland

Der Raketentest erfolgt in einer politisch angespannten Phase. Zuletzt hatte Russlands Präsident Wladimir Putin den Westen vor einer weiteren Eskalation im Zusammenhang mit der Ukraine und der russischen Exklave Kaliningrad gewarnt.

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Moskau hatte bereits klargemacht, Kaliningrad im Ernstfall auch mit Atomwaffen verteidigen zu wollen. Die NATO betont hingegen, ihre Aktivitäten stellten keine Bedrohung für Russland dar.

Frankreich zählt neben den USA, Russland, China und Großbritannien zu den offiziellen Atommächten. Das Land verfügt über rund 290 nukleare Sprengköpfe.