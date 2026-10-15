i Gleich drei entzückende Schützlinge warten in dieser Woche auf ihre langersehnte, zweite Chance. ©Tiko, Klagenfurt Tierische Vermittlungshilfe Diese besondere Freundschaft darf man nicht trennen "Heute"-Tierisch vertritt natürlich das Tierschutz-Motto "Adopt don't shop" und stellt gerne Tierheimschützlinge aus ganz Österreich vor. Von Heute Tierisch 15.10.2026, 09:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Tierschutzkompetenzzentrum in Kärnten, besser bekannt unter dem Namen "Tiko", wird uns nun ebenfalls wöchentlich mit seinen ausgewählten Schützlingen den Tag versüßen. Als Vermittlungshilfe stellt sich "Heute"-Tierisch natürlich immer gerne zur Verfügung, um herrenlosen Haustieren aus ganz Österreich eine größere Stimme zu geben.

Timo & Timmy

Der Terrier-Mischling "Timmy" und der Europäische Kurzhaar-Kater "Timo" sind beste Freunde und würden gerne gemeinsam in ein liebevolles Zuhause ziehen. Beide sind kastriert und im besten Alter (12 und 8) um einem neuen Herrchen oder Frauchen keine Streiche mehr zu spielen. Vielleicht hast ja gerade du ein Plätzchen für dieses besondere Duo, das einfach nur auf der Suche nach Liebe und Zuwendung ist.

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Hündin "Nola" (ein weiterer Versuch!)

Ich glaube, sie nimmt es uns nicht übel, wenn wir behaupten, dass American Staffordshire Terrier Mädchen "Nola" mit ihren 11 Jahren schon eine betagte Dame ist. Trotzdem hätte sie so gerne einen Menschen, dem sie beweisen kann, wie loyal, treu und liebevoll sie sein kann. Anfangs zeigt sie sich ein bisschen schüchtern, doch wenn das Vertrauen gewonnen wurde, bleibt sie immer an deiner Seite. Für "Nola" wünschen sich die Tierpfleger ein stabiles Zuhause mit Rasseerfahrung, wo sie ohne Kinder und andere Tiere verdiente Einzelprinzessin sein darf.

Bei Interesse bitte folgende Kontaktmöglichkeit nutzen: TIKO vermittelt Tierliebe

Tel.: 0463 435410

www.tiko.or.at

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Wer einem Haustier ein schönes Zuhause schenken möchte, sollte in jedem Fall zuerst ins Tierheim seiner Wahl schauen, immerhin ist im Tiko, bei Tierschutz Austria, im Tierquartier, bei der Pfotenhilfe, am Assisi-Hof in Stockerau, oder in der Arche Noah in Graz bestimmt ein würdiger Kandidat für Streicheln und Abenteuer dabei, der einfach nur Pech hatte.