i Der Senior ein ruhiges, möglichst ebenerdiges Zuhause. TierQuarTier Wien TierQuarTier Wien Hunde-Opa Amaretto wartet auf letztes Zuhause Neues Körbchen gesucht: "HeuteTierisch" stellt regelmäßig herrenlose Haustiere aus dem TierQuarTier Wien vor. Von Heute Tierisch 12.10.2026, 14:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Amaretto (10) ist ein freundlicher Labrador-Mix, der gemütliche Spaziergänge, gutes Futter und gemeinsame Zeit mit seinen Menschen genießt. Für seinen Lebensabend sucht der liebenswerte Senior ein ruhiges, möglichst ebenerdiges Zuhause, in dem er liebevoll umsorgt wird und es sich so richtig gut gehen lassen darf.

Diese Tiere suchen ein neues Zuhause

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Zahlreiche Tiere suchen täglich ein neues Zuhause. Bis dahin finden sie für gewöhnlich einen Platz in einem Tierheim. Ein solches ist auch das TierQuarTier Wien. Hier finden auf 9.700 Quadratmetern bis zu 150 in der Stadt Wien entlaufene, herrenlose, beschlagnahmte und abgenommene Hunde, 300 Katzen und Hunderte Kleintiere vorübergehend ein Dach über dem Kopf. Die Tiere werden während ihres Aufenthaltes in der Süßenbrunner Str. 101 im 22. Bezirk bestens medizinisch versorgt, gepflegt und betreut – bis sie an ein schönes, neues Plätzchen vermittelt werden können.

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Kontakt bei Interesse

Aber Moment, ganz so schnell geht es dann auch wieder nicht, schließlich müssen Tier und Herrchen oder Frauchen sich auch "riechen" können, einmal ganz abgesehen von den Rahmenbedingungen. Aus diesem Grund dürfen beispielsweise Hunde im Normalfall erst beim zweiten oder dritten Termin aus dem TierQuarTier Wien ausziehen!

Bei konkretem und ernsthaftem Interesse an einem Tier steht das Vergabeteam für Fragen unter folgenden Kontaktmöglichkeiten (bevorzugt per E-Mail) zur Verfügung:

Hunde: [email protected] oder 01 734 1102 – 115

Katzen: [email protected] oder 01 734 1102 – 116

Kleintiere: [email protected] oder 01 734 1102 – 116