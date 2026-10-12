i Der Assisi-Hof bietet nun über drei Jahre, diversen Haus- und Wildtieren ein temporäres, oder sogar ein "für-immer" Zuhause. ©ÖTV Tierischer Erfolg 738 Tiere, drei Jahre und neue Projekte! Assisi-Hof FTW Seit drei Jahren schenkt der Assisi-Hof in NÖ Tieren in Not eine zweite Chance. Jetzt wird die Erfolgsgeschichte mit neuen Projekten fortgesetzt. Von Heute Tierisch 12.10.2026, 13:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was vor drei Jahren als Herzensprojekt begann, ist heute eine unverzichtbare Anlaufstelle für Tiere in Not: 738 Haustiere hat der Assisi-Hof des Österreichischen Tierschutzvereins (ÖTV) in Stockerau seit seiner Eröffnung aufgenommen und versorgt. Bis Jahresende könnte sogar die beeindruckende Marke von 800 erreicht werden. Doch die Verantwortlichen ruhen sich auf ihren Erfolgen nicht aus – ganz im Gegenteil!

Wildtiere brauchen immer mehr Hilfe

Besonders dramatisch gestiegen ist die Zahl der hilfsbedürftigen Wildtiere. Während im Vorjahr 102 Tiere versorgt und wieder ausgewildert wurden, waren es heuer bereits 205 bis Ende September. Darunter zahlreiche verwaiste Feldhasenbabys, Igel und verletzte Vögel.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch viele Wildtiere konnten erfolgreich aufgezogen und wieder ausgewildert werden. ©ÖTV

Deshalb soll bis Frühjahr 2027 eine eigene Wildtierstation entstehen. Auch Hunde und Kaninchen dürfen sich freuen: Ihre Bereiche wurden bereits erweitert und bieten nun mehr Platz für Bewegung und Beschäftigung.

Exoten und Ziervögel kommen nicht zu kurz

Ein weiteres Herzensprojekt soll noch heuer Wirklichkeit werden: eine Auffangstation für Papageien, Sittiche und andere Ziervögel. Gerade für diese anspruchsvollen Tiere fehlen in Österreich geeignete Unterbringungsmöglichkeiten. Großzügige Volieren sollen künftig ausreichend Platz, Beschäftigung und wichtige Sozialkontakte ermöglichen.

Man nützt auch hier die Sonne

Damit möglichst viel Geld direkt den Tieren zugutekommt, setzt der Assisi-Hof zunehmend auf erneuerbare Energie. Eine neue Photovoltaikanlage mit 25 kWp Leistung kann an sonnigen Tagen fast die Hälfte des Strombedarfs decken. Die Investition von rund 45.000 Euro war allerdings eine finanzielle Herausforderung. Für den weiteren Ausbau ist der Verein deshalb auf Spenden angewiesen.

Der Assisi-Hof ist für seine laufende Arbeit und den weiteren Ausbau auf Spenden angewiesen. Jeder Beitrag hilft dabei, hilfsbedürftige Tiere medizinisch zu versorgen, artgerecht unterzubringen und neue Rettungsplätze zu schaffen. HIER kannst auch du die wertvolle Arbeit unterstützen.

Dass all diese Projekte überhaupt möglich sind, verdankt der Hof auch der Stadt Stockerau, zahlreichen Unterstützern und rund einem Dutzend ehrenamtlicher Helfer und Pflegestellen. Und auch die Tierschützer von morgen stehen schon in den Startlöchern: Beim Bildungsprogramm "Camp Tierschutz" erhalten heuer 32 Jugendliche spannende Einblicke in die tägliche Arbeit mit den Tieren.

„738 gerettete Haustiere in drei Jahren und bereits 205 Wildtiere allein heuer sind eine eindrucksvolle Bilanz – und zugleich ein klarer Auftrag für die Zukunft“ Alfons Hargaßner Geschäftsführer, ÖTV

Eines steht fest: Auf dem Assisi-Hof wird nicht nur Tierschutz gelebt – hier wird Zukunft für Tiere geschaffen, also? Unbedingt weitermachen!