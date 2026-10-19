i Gut, rein objektiv betrachtet, gibt es tatsächlich hübschere Fische. ©glomex Tierische Aufnahmen "Hässlichster Hai der Welt" schwamm vor die Linse Er sieht aus wie aus einem Horrorfilm, lebt aber seit Millionen Jahren in unseren Ozeanen. Jetzt gibt es erste Aufnahmen des Koboldhais. Von Heute Tierisch 19.10.2026, 08:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine lange, schnabelartige Nase, winzige Augen und ein Kiefer, der blitzschnell nach vorne schießen kann: Der Koboldhai (Mitsukurina owstoni) ist wahrlich keine Schönheit. Doch was dem bizarren Tiefseebewohner an äußerlichem Charme fehlt, macht er durch seine außergewöhnlichen Fähigkeiten wett. Nun ist Wissenschaftlern eine echte Sensation gelungen: Erstmals konnten lebende Koboldhaie in ihrem natürlichen Lebensraum gefilmt und wissenschaftlich dokumentiert werden.

In 2.000 Metern Tiefe

Bislang kannten Forscher die unheimlichen Tiere hauptsächlich von toten oder sterbenden Exemplaren, die als Beifang aus der Tiefsee gezogen wurden. Umso größer war die Begeisterung, als eine Unterwasserkamera im Tongagraben im Pazifik 2024 tatsächlich einen lebenden Koboldhai in unglaublichen 1.997 Metern Tiefe aufzeichnete.

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Auch ältere Videoaufnahmen aus dem Jahr 2019 nahe der Jarvisinsel konnten inzwischen eindeutig einem Koboldhai zugeordnet werden. Die wissenschaftlichen Ergebnisse wurden im Mai 2026 im Fachjournal Journal of Fish Biology veröffentlicht.

Kiefer wie aus einem Horrorfilm

Besonders gruselig ist die Jagdtechnik des Koboldhais. Sein Kiefer kann regelrecht aus dem Maul hervorschnellen, um ahnungslose Beutetiere zu packen. Dabei erreicht er Geschwindigkeiten von rund drei Metern pro Sekunde! Mit seiner langen, empfindlichen Schnauze spürt der Tiefseeräuber selbst in völliger Dunkelheit die schwachen elektrischen Signale anderer Tiere auf. Fische, Tintenfische und Krebstiere stehen auf seinem Speiseplan.

Hier sieht man den präparierten Kadaver eines "Koboldhais". Getty Images/iStockphoto

Lebendes Fossil gibt Rätsel auf

Das wirklich Faszinierende: Der Koboldhai ist der letzte lebende Vertreter einer Haifamilie, deren Entwicklungsgeschichte rund 125 Millionen Jahre zurückreicht. Damit schwammen seine urzeitlichen Verwandten bereits durch die Meere, als noch Dinosaurier die Erde beherrschten.

Die sensationellen Aufnahmen zeigen außerdem, dass die geheimnisvollen Haie offenbar in deutlich größeren Tiefen und weiteren Meeresgebieten vorkommen als bisher angenommen. Für die Wissenschaft ist das ein gewaltiger Fortschritt – und gleichzeitig eine Erinnerung daran, wie wenig wir über die Bewohner unserer Tiefsee tatsächlich wissen.