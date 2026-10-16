i Der weltweite Bestand der Mönchsgeier wird auf maximal 10.000 Brutpaare geschätzt, weshalb jedes einzelne Tier zählt. iStock©mauribo Tierisches Drama Abgeschossen? Mönchsgeier mit Sender im Pongau vermisst Ein Mönchsgeier mit Sender verschwindet im Pongau. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf illegalen Abschuss des seltenen Vogels. Von Heute Tierisch 16.10.2026, 13:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der vermisste Mönchsgeier wurde 2024 in Spanien geboren. Im Zuge eines EU-Life-Projekts zur Wiederansiedelung dieser bedrohten Art wurde er in Bulgarien aufgezogen und 2025 dort ausgewildert. Seither hat sich der Vogel laut Vogelschützern gut entwickelt.

Der Geier war zuletzt laut GPS-Sender über dem Großarltal (Pongau) unterwegs. Johannes Hohenegger von BirdLife erklärt: "Von diesen Daten wissen wir, dass der Vogel, nachdem er sich einen Tag über noch sehr normal bewegt hat, dann am Abend auf einem Baum, wahrscheinlich schon am Schlafbaum, gesessen ist. Und dann kommt plötzlich unnatürliche Bewegung in diese Senderdaten hinein. Kurze Zeit später bewegt sich der Sender auf der Straße entlang und ins Tal, bis er dann in die Salzach geschmissen worden ist."

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Die Vogelschützer vermuten daher, dass der Mönchsgeier illegal abgeschossen wurde. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Mönchsgeier sind mit über einem Meter Länge, neben den Bartgeiern, die größten Greifvögel Europas. In Salzburg konnten 2013 erstmals seit langer Zeit wieder drei Mönchsgeier den Sommer in den Hohen Tauern verbringen. Seitdem kann man im Sommer immer wieder Mönchsgeier in diesem Schutzgebiet beobachten.

Der weltweite Bestand dieser Geier liegt laut Weltnaturschutzorganisation bei 7.000 bis 10.000 Paaren. In Europa findet man Mönchsgeier fast nur noch auf der Iberischen Halbinsel, auf Mallorca und auf dem südlichen Balkan. Sollte sich der Verdacht auf einen illegalen Abschuss bestätigen, wäre das der erste Fall in Österreich.