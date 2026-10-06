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"Heute"-Ticker

Heute live: Kroatien gegen Spanien, England im Einsatz

Kroatien empfängt nach der 0:7-Klatsche den Weltmeister aus Spanien. England bekommt es mit Tschechien zu tun. Hier geht's zum "Heute"-Ticker.
Sport Heute
Von Sport Heute
06.10.2026, 18:33
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red,06.10.2026, 18:33
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