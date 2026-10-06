i Luka Modric IMAGO/Newspix

"Heute"-Ticker

Heute live: Kroatien gegen Spanien, England im Einsatz

Kroatien empfängt nach der 0:7-Klatsche den Weltmeister aus Spanien. England bekommt es mit Tschechien zu tun. Hier geht's zum "Heute"-Ticker.