i Plötzlich war der Flitzer weg iStock Diebstahl in Döbling E-Scooter weg! GPS führt Polizei zu zwei Verdächtigen Ein Wiener vermisst seinen versperrten E-Scooter. Dank GPS-Ortung spürt die Polizei zwei Verdächtige auf. Für einen Mann endet die Nacht in Haft. Von Newsdesk Heute 12.10.2026, 12:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein vermeintlicher E-Scooter-Diebstahl hat in der Nacht auf Sonntag (11. Oktober) einen Polizeieinsatz in Wien ausgelöst. Ein 34-jähriger Mann musste feststellen, dass sein zuvor am Bahnhof Heiligenstadt in Wien-Döbling abgestellter E-Scooter plötzlich verschwunden war.

Dabei hatte der Besitzer sein Fahrzeug mit einem Sicherheitsschloss abgesperrt. Trotzdem war von dem Roller keine Spur mehr zu sehen. Der Wiener verständigte daraufhin den Polizeinotruf. Was die mutmaßlichen Täter offenbar nicht bedacht hatten: Der E-Scooter war mit einem Ortungssystem ausgestattet.

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GPS führt Beamte in die Josefstadt

Mithilfe des eingebauten Ortungssystems konnte der aktuelle Standort des verschwundenen Rollers ermittelt werden. Die Spur führte die Polizei vom Bahnhof Heiligenstadt in den achten Wiener Gemeindebezirk.

In der Zeltgasse in Wien-Josefstadt wurden die alarmierten Beamten schließlich fündig. Dort trafen sie auf einen 29-jährigen Mann und eine 22-jährige Frau, beide syrische Staatsangehörige. Die beiden hatten einen E-Scooter bei sich, den sie neben sich herschoben.

Der 34-jährige Besitzer konnte das Fahrzeug eindeutig als sein Eigentum identifizieren. Damit war der verschwundene Roller wieder aufgetaucht.

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Verdächtige sprechen von Geschenk

Mit dem Diebstahlsverdacht konfrontiert, hatten die beiden Angehaltenen eine Erklärung für den Besitz des E-Scooters. Sie gaben gegenüber den Polizisten an, den Roller von einem Bekannten geschenkt bekommen zu haben.

Die Beamten führten daraufhin weitere Erhebungen durch. Im Zuge der Durchsuchung des 29-jährigen Mannes machten sie einen zusätzlichen Fund. Bei dem Verdächtigen wurden Suchtmittelutensilien sowie Spuren von Suchtgift entdeckt. Die Gegenstände beziehungsweise Spuren wurden von den Polizisten sichergestellt.

29-Jähriger landet in Justizanstalt

Für den 29-Jährigen hatte der Polizeieinsatz schließlich weitreichende Konsequenzen. Er wurde festgenommen und wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls sowie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann anschließend in eine Justizanstalt überstellt.

Seine 22-jährige Begleiterin durfte hingegen auf freiem Fuß bleiben. Auch gegen sie wurde eine Anzeige wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls erstattet. Ob die beiden den E-Scooter tatsächlich gestohlen haben oder welche Rolle der von ihnen erwähnte Bekannte spielt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.

Besitzer bekommt E-Scooter zurück

Für den 34-jährigen Wiener nahm der Vorfall zumindest hinsichtlich seines verschwundenen Fahrzeugs ein gutes Ende. Nachdem er den E-Scooter eindeutig als seinen wiedererkannt hatte, konnte ihm die Polizei den Roller zurückgeben.

Das verbaute Ortungssystem hatte die Ermittler unmittelbar zum Standort des Fahrzeugs geführt und so das rasche Auffinden ermöglicht. Der Verdacht des Einbruchsdiebstahls und die bei dem 29-Jährigen entdeckten Suchtgiftspuren beschäftigen nun die Justiz.