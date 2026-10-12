i Die Polizei konnte den jungen Mann ausforschen und festnehmen. Getty Images (Symbolbild) Schein-Adresse in Penzing Wiener (25) hatte 70.000 Euro Strafen offen Ein 25-Jähriger hatte 70.000 Euro an Verwaltungsstrafen nicht bezahlt. Nach 98 Strafverfahren konnte ihn die Polizei in Wien-Favoriten festnehmen. Von André Wilding 12.10.2026, 12:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für einen 25-jährigen Wiener wurde es am Montagnachmittag ernst: Polizisten konnten den Mann im 10. Bezirk aufspüren und festnehmen. Der Grund: Er hatte Verwaltungsstrafen in Höhe von insgesamt 70.000 Euro nicht bezahlt.

Die enorme Summe stammt aus insgesamt 98 Verwaltungsstrafverfahren, die gegen den österreichischen Staatsbürger geführt wurden.

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Polizei spürt 25-Jährigen in Favoriten auf

Den Beamten gelang es, den Aufenthaltsort des Gesuchten auszuforschen. Schließlich trafen sie den 25-Jährigen an einer Adresse in Wien-Favoriten an.

Dabei stellte sich auch heraus, dass der Mann offenbar nicht dort wohnte, wo er offiziell gemeldet war.

Nur zum Schein in Penzing gemeldet?

Laut Polizei soll der 25-Jährige seinen Wohnsitz lediglich zum Schein in Wien-Penzing angemeldet haben. Tatsächlich wurde er im 10. Bezirk angetroffen.

Die Beamten nahmen den Mann fest, um ihn der zuständigen Behörde vorzuführen. Zusätzlich wurde der 25-Jährige wegen eines Verstoßes gegen das Meldegesetz angezeigt.

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Welche Verwaltungsübertretungen zu den insgesamt 98 Verfahren und der offenen Summe von 70.000 Euro geführt haben, geht aus den Polizeiangaben nicht hervor.