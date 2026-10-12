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Die Polizei konnte den jungen Mann ausforschen und festnehmen.
Die Polizei konnte den jungen Mann ausforschen und festnehmen.
Getty Images (Symbolbild)
Schein-Adresse in Penzing

Wiener (25) hatte 70.000 Euro Strafen offen

Ein 25-Jähriger hatte 70.000 Euro an Verwaltungsstrafen nicht bezahlt. Nach 98 Strafverfahren konnte ihn die Polizei in Wien-Favoriten festnehmen.
Von André Wilding
12.10.2026, 12:31
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Für einen 25-jährigen Wiener wurde es am Montagnachmittag ernst: Polizisten konnten den Mann im 10. Bezirk aufspüren und festnehmen. Der Grund: Er hatte Verwaltungsstrafen in Höhe von insgesamt 70.000 Euro nicht bezahlt.

Die enorme Summe stammt aus insgesamt 98 Verwaltungsstrafverfahren, die gegen den österreichischen Staatsbürger geführt wurden.

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Polizei spürt 25-Jährigen in Favoriten auf

Den Beamten gelang es, den Aufenthaltsort des Gesuchten auszuforschen. Schließlich trafen sie den 25-Jährigen an einer Adresse in Wien-Favoriten an.

Dabei stellte sich auch heraus, dass der Mann offenbar nicht dort wohnte, wo er offiziell gemeldet war.

Nur zum Schein in Penzing gemeldet?

Laut Polizei soll der 25-Jährige seinen Wohnsitz lediglich zum Schein in Wien-Penzing angemeldet haben. Tatsächlich wurde er im 10. Bezirk angetroffen.

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Die Beamten nahmen den Mann fest, um ihn der zuständigen Behörde vorzuführen. Zusätzlich wurde der 25-Jährige wegen eines Verstoßes gegen das Meldegesetz angezeigt.

Welche Verwaltungsübertretungen zu den insgesamt 98 Verfahren und der offenen Summe von 70.000 Euro geführt haben, geht aus den Polizeiangaben nicht hervor.

wil, 12.10.2026, 12:31
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