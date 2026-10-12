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Die Polizei rückte zum Wiener Hauptbahnhof aus.
Die Polizei rückte zum Wiener Hauptbahnhof aus.
Denise Auer (Symbolbild)
20-Jähriger rastet aus

Großeinsatz! Messer-Attacke am Wiener Hauptbahnhof

Messer-Attacke am Wiener Hauptbahnhof! Ein 20-Jähriger verletzte seinen Kontrahenten mit einem Küchenmesser. Das Opfer wehrte sich mit Pfefferspray.
Von André Wilding
12.10.2026, 12:42
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Am Hauptbahnhof in Wien-Favoriten kam es am Sonntag gegen 18.20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern.

Im Zuge dessen attackierte ein 20-jähriger Syrer seinen 21-jährigen Kontrahenten mit einem Messer und fügte ihm dabei mehrere Schnittwunden an der rechten Hand zu. Dem Opfer gelang es, den Angreifer mithilfe eines Pfeffersprays abzuwehren.

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Messer in Mistkübel gefunden

Eingetroffene Beamte der Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof nahmen den 20-Jährigen vorläufig fest. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, konnte in einem nahegelegenen Mistkübel aufgefunden und sichergestellt werden.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe

Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555

Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247

Rat auf Draht: 147

Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Polizei-Notruf: 133

Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte  >

Der verletzte 21-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Er konnte inzwischen in häusliche Pflege entlassen werden.

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Vorläufiges Waffenverbot

Der Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt.

Außerdem wurde gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

wil, Akt. 12.10.2026, 12:45, 12.10.2026, 12:42
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