i Ein Wetapunga-Weibchen kann bis zu zehn Zentimeter lang werden, eine Beinspannweite von 20 Zentimetern erreichen und so schwer wie eine Maus werden. IMAGO/Avalon.red Erfolg in Neuseeland Schwerstes Insekt der Welt kehrt wieder zurück 11.000 Wetapunga wurden in die Wildnis entlassen - das mausgroße Insekt galt auf dem Festland als ausgestorben. Von Heute Life 17.10.2026, 07:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wetapunga ist ein wahres Riesenviech: Ein Weibchen kann bis zu zehn Zentimeter lang werden, eine Beinspannweite von 20 Zentimetern erreichen und so schwer wie eine Maus werden. Damit gilt die Art als das schwerste Insekt der Welt.

Auf Neuseelands Festland war der Wetapunga durch eingeschleppte Fressfeinde und den Verlust seines Lebensraums praktisch verschwunden. Doch jetzt gibt es Grund zur Freude.

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Wie Utopia berichtet, meldet das neuseeländische Department of Conservation einen bemerkenswerten Erfolg: Über 15 Jahre hinweg züchteten das Wildtierzentrum Butterfly Creek und der Auckland Zoo gemeinsam tausende Wetapunga.

11.000 Tiere an zehn Standorten ausgewildert

Insgesamt wurden 11.000 Tiere in 45 Umsiedlungsaktionen an zehn neue Standorte gebracht - darunter Inseln ohne Fressfeinde im Hauraki Gulf und zuletzt auch eingezäunte Festlandsreservate.

Die Jungtiere wuchsen in gemeinschaftlichen Aufzuchtstationen auf und wurden mit frischem Laub und Fischflocken als Proteinquelle ernährt.

Blaupause für weitere Artenschutzprojekte

"Die Zukunft des Wetapunga sieht vielversprechend aus", sagt Studienautor Dr. Chris Green. Er betont, dass Neuseeland bei der Wiederansiedlung von Wirbellosen weltweit führend sei.

Diese 10 süßen Tiere kennt kaum jemand i ?

Das gewonnene Wissen fließt bereits in neue Projekte: Die Erkenntnisse aus dem Wetapunga-Programm helfen nun beim Aufbau eines Zuchtprogramms für den Mahoenui-Riesenweta, ein weiteres bedrohtes Insekt aus Neuseeland.