i Diese Vogelspinne ist so groß wie ein Essteller. iStock© kevdog818 Tierischer Goliath Diese Spinne ist größer als ein Meerschweinchen Größer als ein Meerschweinchen, schwerer als ein Smartphone und nicht gerade zimperlich: Die Goliath-Vogelspinne ist ein Kraftpaket auf acht Beinen Von Heute Tierisch 25.09.2026, 09:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer schon bei einer Hauswinkelspinne im Badezimmer hektisch nach einem Glas sucht, sollte jetzt vielleicht ganz stark sein: Die Goliath-Vogelspinne ist so groß, dass ein gewöhnliches Trinkglas vermutlich ohnehin keine Option mehr wäre. Mit bis zu 30 Zentimetern Beinspannweite und rund 170 Gramm Gewicht gilt Theraphosa blondi als größte Vogelspinne der Welt.

Ein Essteller auf acht Beinen

Der Körper der imposanten Spinne kann bis zu zwölf Zentimeter lang werden. Streckt sie alle acht Beine aus, erreicht sie eine Spannweite von bis zu 30 Zentimetern – und damit ungefähr die Dimensionen eines Esstellers. Bei Körpergröße und Gewicht hält die Goliath-Vogelspinne den Rekord. Nur bei der Beinspannweite muss sie sich geschlagen geben: Die Laotische Riesenkrabbenspinne (Heteropoda maxima) kann bis zu 35 Zentimeter erreichen.

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Zu Hause ist die Goliath-Vogelspinne in den feuchtwarmen Regenwäldern des nördlichen Südamerikas. Dort verbringt sie den Tag bevorzugt in Erdhöhlen und wird vor allem nachts aktiv. Läuft ihr Unterschlupf während der Regenzeit voll Wasser, muss allerdings auch die Riesenspinne vorübergehend umziehen.

Aggressiv? Und ob!

Wer nun hofft, dass hinter der imposanten Erscheinung ein besonders sanftes Gemüt steckt, wird enttäuscht. Theraphosa blondi gilt im Vergleich zu vielen anderen Vogelspinnen als ausgesprochen wehrhaft und defensiv und kann bei Bedrohung ziemlich unberechenbar reagieren. Sie flüchtet zwar häufig zunächst, doch fühlt sie sich in die Enge getrieben, fährt sie ein beachtliches Arsenal auf.

Dann kann die Riesin zischen, sich aufrichten und ihre kräftigen Beißklauen präsentieren. Zusätzlich schleudert sie Brennhaare mit winzigen Widerhaken in Richtung ihres Gegners. Erst wenn diese Warnungen nicht reichen, kann sie zubeißen. Ihr Gift gilt für gesunde Menschen normalerweise nicht als lebensgefährlich, ein Biss kann dennoch äußerst schmerzhaft sein. Besonders unangenehm sind die Brennhaare, wenn sie in Augen oder Atemwege gelangen.

Name ist schlimmer als ihr Appetit

Trotz ihres martialischen Namens stehen Vögel nur äußerst selten auf dem Speiseplan. Viel lieber verspeist die Goliath-Vogelspinne Insekten, Würmer und andere Spinnen. Gelegentlich können aber auch Frösche, Eidechsen, kleine Schlangen oder Mäuse zur Beute werden. Für Menschen interessiert sich die Riesin kulinarisch glücklicherweise überhaupt nicht.

Und wer glaubt, der Spuk sei schnell vorbei, irrt zumindest bei den Weibchen: Sie können zwölf bis 15 Jahre alt werden. Als Haustier ist dieses Kraftpaket auf acht Beinen deshalb ausschließlich etwas für wirklich erfahrene Halter.

Für Spinnenphobiker bleibt immerhin eine beruhigende Nachricht: In Europa kommt die Goliath-Vogelspinne in freier Natur nicht vor. Wer also heute Abend etwas Großes und Haariges unter dem Sofa entdeckt, darf zunächst auf den Hund oder die Katze hoffen.