i Im Wiener Tierquartier rücken die Heimwerker an. iStock© alexei_tm Tierische Aktion in Wien Baustellen-Flucht! Tierheimhunde suchen Heim auf Zeit Weil Bauarbeiten bevorstehen, werden Menschen gesucht, die mittelgroßen und großen Hunden für einige Wochen ein liebevolles Zuhause auf Zeit schenken. Von Heute Tierisch 24.09.2026, 09:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Körbchen in einer ruhigen Ecke, entspannte Spaziergänge und ein Alltag ohne Tierheimtrubel: Genau das möchte das TierQuarTier Wien einigen seiner Schützlinge ab Mitte Oktober ermöglichen.

Nach einem Wasserschaden stehen im Hundebereich Trocknungs- und Bauarbeiten an. Teile der Anlage müssen gesperrt werden – und vor allem, der zu erwartende Lärm könnte für sensible Hunde zur großen Belastung werden.

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Vier bis sechs Wochen "Urlaub"

Mit der Aktion "Tapetenwechsel für Tierheimhunde" sucht das TierQuarTier deshalb geeignete Pflegeplätze für ausgewählte mittelgroße und große Hunde. Rund vier bis sechs Wochen sollen die Arbeiten voraussichtlich dauern. In dieser Zeit dürfen die Vierbeiner bei ihren Pflegefamilien zur Ruhe kommen und erleben, wie sich ein ganz normaler Alltag außerhalb des Tierheims anfühlt.

„Ein Tierheim ist für viele Hunde ohnehin eine herausfordernde Umgebung. Wenn dann über Wochen Baulärm, Maschinen und ungewohnte Geräusche dazukommen, ist das für manche Tiere eine enorme zusätzliche Belastung“ Thomas Benda Betriebsleiter Tierquartier

Mit dem Tapetenwechsel wolle man gerade diesen Hunden eine kleine Auszeit ermöglichen.

Zuhause auf Zeit hilft doppelt

Doch die Aktion hat noch einen weiteren Vorteil: Die Pflegestellen können dem Tierheim wichtige Einblicke liefern. Wie verhält sich der Hund in einer Wohnung? Wie schnell findet er Ruhe? Wie klappt der gemeinsame Alltag? Solche Erfahrungen können später entscheidend dabei helfen, das passende endgültige Zuhause zu finden.

Damit Mensch und Hund auch wirklich zusammenpassen, müssen Interessierte zunächst einen Fragebogen zu ihrer Wohn- und Lebenssituation ausfüllen. Das Hundeteam prüft anschließend, welcher Schützling infrage kommt. Vor dem Einzug lernen sich Mensch und Tier persönlich kennen, danach wird ein Pflegevertrag abgeschlossen.

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Baustellen-Urlaub gabs schon öfter

Die Idee ist übrigens nicht ganz neu: Als Vorbild dient der erfolgreiche "Baustellen-Urlaub" der Arche Noah in Graz. Nun hofft auch das TierQuarTier Wien auf Menschen, die für einige Wochen ein Körbchen, Zeit und ein bisschen Liebe übrig haben.

Wer einem Tierheimhund eine Auszeit vom Baustellenlärm ermöglichen möchte, findet den Fragebogen und weitere Informationen unter tierquartier.at/tapetenwechsel.