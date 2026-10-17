i Eines steht jedoch fest: In einem Mehrhundehaushalt vertragen sich Rüden mit Hündinnen meist am Besten. iStock©Anna-av Tierischer Ratgeber Hündin oder Rüde? Die größten Mythen im Faktencheck Sind Rüden wirklich dominanter, oder Hündinnen leichter zu erziehen? Jedes Geschlecht hat Vor- und Nachteile, doch mancher Unterschied ist ein Mythos. Von Heute Tierisch 17.10.2026, 08:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer sich einen Hund anschaffen möchte, steht früher oder später vor der großen Frage: Hündin oder Rüde? Während die einen auf die vermeintliche Treue und Anhänglichkeit einer Hündin schwören, bevorzugen andere den angeblich unkomplizierten, robusten Rüden. Doch die moderne Verhaltensforschung zeigt: Der Charakter eines Hundes lässt sich nicht einfach zwischen seinen Hinterbeinen ablesen.

Genetik, Sozialisation, Erfahrungen, Erziehung und individuelle Persönlichkeit spielen eine entscheidende Rolle. Wir räumen mit den größten Geschlechter-Mythen auf.

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Mythos 1: Rüden sind dominanter und aggressiver

Tatsächlich zeigen Rüden bei bestimmten Formen von Konkurrenz- und Territorialverhalten im Durchschnitt häufiger auffälliges Verhalten. Vor allem Konflikte mit anderen Rüden können eine Rolle spielen. Das bedeutet allerdings keineswegs, dass jeder Rüde dominant oder gar aggressiv ist.

Auch Hündinnen können Ressourcen verteidigen, territorial reagieren oder Artgenossen gegenüber unverträglich sein. Der Begriff "Dominanz" wird im Hundealltag zudem häufig falsch verwendet: Nicht jedes Ziehen an der Leine, Knurren oder Ignorieren eines Kommandos ist ein Machtkampf und "Dominanz" sollte nie mit Souveränität und Selbstbewusstsein verwechselt werden.

Mythos 2: Hündinnen sind verschmuster

Eine Hündin sucht ständig Körperkontakt, während der Rüde lieber sein eigenes Ding macht? So einfach ist es nicht. Wissenschaftlich lässt sich keine allgemeingültige Regel ableiten, wonach Hündinnen grundsätzlich liebevoller oder menschenbezogener wären.

Manche Rüden sind regelrechte Schmusemonster, während manche Hündinnen ihre Unabhängigkeit lieben. Wie viel Nähe ein Hund sucht, hängt stark von seinem individuellen Temperament, seinen Erfahrungen und der Bindung zu seinem Menschen ab.

Mythos 3: Hündinnen sind leichter zu erziehen

Dieser Mythos hält sich besonders hartnäckig. Zwar können sich Rüden und Hündinnen in bestimmten Verhaltens- und Entwicklungsmerkmalen statistisch unterscheiden, daraus ergibt sich aber kein allgemeiner Erziehungsvorteil. Entscheidend sind Motivation, Konzentrationsfähigkeit, Training und Konsequenz. Ein gut sozialisierter Rüde kann wesentlich leichter zu führen sein als eine unsichere oder besonders eigenständige Hündin – und umgekehrt.

Mythos 4: Rüden markieren ständig und laufen häufiger weg

Hier steckt zumindest ein wahrer Kern dahinter. Unkastrierte Rüden zeigen im Durchschnitt häufiger Urinmarkieren und können durch den Geruch läufiger Hündinnen stark abgelenkt werden. Allerdings markieren auch Hündinnen, und manche versuchen während ihrer Läufigkeit selbst, einen Partner zu finden. Streunen kann außerdem durch Jagdverhalten, mangelnde Sicherung oder erlernte Gewohnheiten entstehen. Es ist also keineswegs ausschließlich ein Rüdenproblem.

Unsere Winter-Ratgeber werden wohl bald wieder gebraucht:

Mythos 5: Zwei Rüden vertragen sich nie - zwei Hündinnen schon

Ein besonders gefährlicher Irrtum! Ob zwei Hunde harmonisch zusammenleben, hängt wesentlich stärker von ihrer sozialen Kompetenz, ihrem Temperament und dem Umgang mit Ressourcen ab als allein vom Geschlecht.

Vor allem zwischen zwei Hündinnen können ernsthafte Konflikte entstehen. In Untersuchungen zu innerhäuslicher Aggression zwischen Hunden sind Auseinandersetzungen zwischen Hündinnen auffällig häufig vertreten. Während sich Rüden oftmals "nur" mit lautstarkem Imponiergehabe in die Wolle kriegen, kracht es bei Hündinnen zwar meistens stiller, aber häufig mit Verletzungsabsicht.

Mythos 6: Nach der Kastration sind alle Unterschiede verschwunden

Die Kastration verändert den Hormonhaushalt, aber sie programmiert keinen neuen Charakter. Sexualverhalten, Streunen und Markieren können insbesondere bei Rüden abnehmen, aber Ängstlichkeit, Unsicherheit, Jagdtrieb oder erlerntes Aggressionsverhalten verschwinden dadurch nicht automatisch.

Je nach Hund kann sich problematisches Verhalten sogar verstärken. Deshalb sollte eine Kastration niemals als pauschale Erziehungsmaßnahme betrachtet werden, sondern individuell und tierärztlich abgeklärt werden und ohnehin erst erfolgen, wenn der Hund erwachsen ist.

... und jetzt? Doch der Goldfisch?

Natürlich gibt es biologische Unterschiede zwischen Rüden und Hündinnen. Doch aus durchschnittlichen Verhaltenstendenzen lassen sich keine zuverlässigen Aussagen über den einzelnen Hund ableiten. Der vermeintlich sture Rüde kann der sensibelste Familienhund sein – und die angeblich sanfte Hündin eine selbstbewusste Draufgängerin.