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Die Freiwillige Feuerwehr in Schwechat hat ganze Arbeit geleistet und alle drei Schlangen wieder wohlbehalten in die Natur gesetzt.
Die Freiwillige Feuerwehr in Schwechat hat ganze Arbeit geleistet und alle drei Schlangen wieder wohlbehalten in die Natur gesetzt.
©FF Schwechat
Tierischer Einsatz in NÖ

Schlangen-Alarm! Gleich drei Reptilien in Wohnhaus

Mit einem ungewöhnlichen Einsatz hatte es die Feuerwehr in Schwechat zu tun. Drei Schlangen saßen in einem Schacht fest und mussten befreit werden.
Von Heute Tierisch
16.10.2026, 09:57
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Ein tierischer Dreifach-Alarm beschäftigte die Freiwillige Feuerwehr Schwechat (NÖ)! In einem Einfamilienhaus hatten sich gleich drei Schlangen in einen Fensterschacht verirrt. Was für die Bewohner wohl ein ziemlich überraschender Anblick war, wurde für die Reptilien zur gefährlichen Falle. Denn so sehr sie sich auch bemühten: Aus eigener Kraft kamen die ungewöhnlichen Besucher nicht mehr aus ihrem Gefängnis.

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Rettung für alle drei Schlangen

Die alarmierten Florianis rückten am ersten Oktoberwochenende an und machten sich sofort an die ungewöhnliche Rettungsaktion. Behutsam holten sie eine Schlange nach der anderen aus dem Fensterschacht und brachten die Tiere in Sicherheit. Glücklicherweise ging alles gut aus: Alle drei Reptilien konnten anschließend an einem geeigneten Ort wieder in die Natur entlassen werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand – weder Mensch noch Tier.

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Auch die dritte Schlange wollte hier wohl der baldigen Kälte trotzen.
Auch die dritte Schlange wollte hier wohl der baldigen Kälte trotzen.
©FF Schwechat

Auf der Suche nach Winterversteck

Gerade im Herbst sind Schlangen auf der Suche nach geeigneten Rückzugsorten, um sich auf die bevorstehende Winterruhe vorzubereiten. Dabei können Licht- und Fensterschächte zur gefährlichen Falle werden. Besonders problematisch sind glatte, senkrechte Wände, an denen die Tiere keinen Halt finden.

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Wer eine Schlange in einer solchen Notlage entdeckt, sollte deshalb keinesfalls unüberlegt zugreifen. Die meisten heimischen Schlangen sind zwar für Menschen harmlos, doch auch giftige Arten kommen in Österreich vor. Im Zweifelsfall helfen Fachleute bei der sicheren Bergung.

Für die drei kleinen Pechvögel aus Schwechat nahm das Abenteuer jedenfalls ein glückliches Ende. Dank der Feuerwehr konnten sie ihre Freiheit wieder genießen – und sich hoffentlich ein besseres Winterquartier suchen.

red, 16.10.2026, 09:57
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