Polizist rettet Mann am Flughafen Schwechat das Leben

Dramatische Szenen am Flughafen Wien-Schwechat: Am Dienstag, 29. September gegen 22.30 Uhr, brach ein 59-jähriger Spanier im Bereich der Grenzabfertigung zusammen.
Passagiere bemerkten den Notfall und begannen sofort mit der Reanimation. Zur gleichen Zeit wurde ein Polizist auf eine Mitarbeiterin eines Geschäftes aufmerksam, die einen Defibrillator holte. Er hielt Nachschau und entdeckte den regungslos am Boden liegenden Mann.
Gemeinsam mit einer ebenfalls anwesenden Krankenschwester übernahm der Polizist die lebensrettenden Maßnahmen. Der 59-Jährige wurde mehrmals mit dem Defibrillator behandelt, während die Helfer ohne Unterbrechung die Herzdruckmassage fortsetzten.
Der Einsatz zeigte Wirkung: Nach mehreren Schocks konnten bei dem Mann wieder Vitalzeichen festgestellt werden.
Anschließend übernahmen Rettungskräfte die weitere Versorgung. Der Spanier wurde in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht.
Das rasche Eingreifen der Passagiere, des Polizisten und der Krankenschwester dürfte dem 59-Jährigen das Leben gerettet haben.