i Das Gewinnerbild mit dem Titel "The Aftermath" ist richtig traurig. ©Frederico Veronesi, Montage Heute Tierische Momente Das schönste Tierfoto der Welt tut richtig weh Die besten Naturfotografen der Welt wurden auch heuer wieder ausgezeichnet und ihre Bilder erzählen Geschichten, die unter die Haut gehen. Von Heute Tierisch 16.10.2026, 08:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manchmal braucht es keine Worte, um eine Geschichte zu erzählen. Ein einziger Augenblick, festgehalten im richtigen Moment, kann uns zum Staunen bringen, zum Lachen verführen oder tief berühren. Genau das beweisen die Gewinner des renommierten Wettbewerbs "Wildlife Photographer of the Year 2026".

Die ausgezeichneten Aufnahmen zeigen die Schönheit, Vielfalt und Verletzlichkeit unserer Tierwelt – und machen deutlich, wie kostbar jeder einzelne Lebensraum ist.

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Ein Bild trifft mitten ins Herz

Besonders bewegend ist das Siegerfoto des italienischen Fotografen Federico Veronesi. Seine Aufnahme mit dem Titel "The Aftermath" (sinngemäß übersetzt, bedeutet dies "was zurückbleibt") zeigt einen Elefanten und ein verstorbenes Jungtier. Ein stiller, erschütternder Moment, der uns daran erinnert, dass die Natur nicht nur aus spektakulären Jagdszenen und niedlichen Tierbabys besteht. Sie erzählt auch von Verlust, Überleben und den Herausforderungen, denen Wildtiere täglich begegnen.

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Doch der Wettbewerb bietet weit mehr als traurige Augenblicke. Die prämierten Fotografien eröffnen faszinierende Perspektiven auf eine Welt, die den meisten Menschen verborgen bleibt. Hinter jedem Bild stecken oft unzählige Stunden Geduld, außergewöhnliches Können und vor allem großer Respekt vor der Natur.

Die ganze Welt schaut auf diese Bilder

Der traditionsreiche Wettbewerb wird vom Natural History Museum in London veranstaltet und zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen der Naturfotografie. Die Siegerbilder sind in einer Ausstellung im Museum zu sehen, für die bereits Tickets erhältlich sind. Außerdem werden die beeindruckenden Aufnahmen im Rahmen einer internationalen Wanderausstellung rund um den Globus reisen.