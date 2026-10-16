i Im Central Park hat sich offenbar die gesamte Fauna in New York City versammelt. istock©Alan Walker Tierisch erstmalig Tierfreunde sind entzückt über diesen Gast in Manhattan Erstmals nistet eine Schleiereulen-Familie mitten in Manhattan und sorgt damit für Aufsehen bei Tierfreunden und Nachbarn der Stadt. Von Heute Tierisch 16.10.2026, 08:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit Ausnahme vom Central Park gilt New York eigentlich als riesiger Betonhaufen – trotzdem tauchen dort immer wieder seltene Tiere auf, die dann von den Leuten richtig gefeiert werden. Diesmal hat sich eine Schleiereulen-Familie mitten auf den Dächern von Manhattan ein Platzerl gesucht. Genauer gesagt wohnen sie in einem leeren Wasserturm an der Upper West Side, ganz in der Nähe vom Central Park. Nachbarn und Vogelfreunde haben die Tiere dort auf dem Dach entdeckt.

Schleiereulen erkennt man an ihrem herzförmigen, weißen Gesicht. Auf Englisch heißen sie "Barn Owl", das heißt übersetzt so viel wie Scheuneneule. Sie sind in der Nacht unterwegs und fressen insbesondere Mäuse und kleine Vögel. Laut Tierschützern ist es das erste Mal in der jüngeren Geschichte der Stadt, dass Schleiereulen mitten in Manhattan brüten. Weltweit kommen sie in vielen Gegenden vor, aber oft sind sie schon selten geworden.

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Gefiederte "Promis"

In den letzten Jahren haben es zum Beispiel eine Mandarinente und eine Eule namens "Barry" im Central Park sowie ein Truthahn mit dem Namen "Astoria" an der Südspitze von Manhattan zu Berühmtheit geschafft. Auch der Uhu "Flaco", der vor ein paar Jahren aus dem Zoo im Central Park ausgebüxt ist, wurde zum Star in den sozialen Medien.