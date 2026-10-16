Startseite Tiere
Im Central Park hat sich offenbar die gesamte Fauna in New York City versammelt.
Im Central Park hat sich offenbar die gesamte Fauna in New York City versammelt.
istock©Alan Walker
Tierisch erstmalig

Tierfreunde sind entzückt über diesen Gast in Manhattan

Erstmals nistet eine Schleiereulen-Familie mitten in Manhattan und sorgt damit für Aufsehen bei Tierfreunden und Nachbarn der Stadt.
Von Heute Tierisch
16.10.2026, 08:39
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Mit Ausnahme vom Central Park gilt New York eigentlich als riesiger Betonhaufen – trotzdem tauchen dort immer wieder seltene Tiere auf, die dann von den Leuten richtig gefeiert werden. Diesmal hat sich eine Schleiereulen-Familie mitten auf den Dächern von Manhattan ein Platzerl gesucht. Genauer gesagt wohnen sie in einem leeren Wasserturm an der Upper West Side, ganz in der Nähe vom Central Park. Nachbarn und Vogelfreunde haben die Tiere dort auf dem Dach entdeckt.

Auch interessant

Deshalb sind Tauben unter Solaranlagen brandgefährlich
Attackiert Katzen! Jetzt tappte Terror-Pfau in Falle
Sie brütet und er klaut! Pinguin-Paare verstehen sich

Schleiereulen erkennt man an ihrem herzförmigen, weißen Gesicht. Auf Englisch heißen sie "Barn Owl", das heißt übersetzt so viel wie Scheuneneule. Sie sind in der Nacht unterwegs und fressen insbesondere Mäuse und kleine Vögel. Laut Tierschützern ist es das erste Mal in der jüngeren Geschichte der Stadt, dass Schleiereulen mitten in Manhattan brüten. Weltweit kommen sie in vielen Gegenden vor, aber oft sind sie schon selten geworden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Gefiederte "Promis"

In den letzten Jahren haben es zum Beispiel eine Mandarinente und eine Eule namens "Barry" im Central Park sowie ein Truthahn mit dem Namen "Astoria" an der Südspitze von Manhattan zu Berühmtheit geschafft. Auch der Uhu "Flaco", der vor ein paar Jahren aus dem Zoo im Central Park ausgebüxt ist, wurde zum Star in den sozialen Medien.

red, 16.10.2026, 08:39
Mehr zum Thema
New York Vogel Stadt- und Wildtiere Nest
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote