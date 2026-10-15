i Die lustige Familie hat eine klare Aufgabenverteilung. ©Daniel Zupanc Tierische Studie aus Wien Sie brütet und er klaut! Pinguin-Paare verstehen sich Eine neue Studie aus dem Tiergarten Schönbrunn zeigt: Während die Felspinguin-Weibchen brüten, greifen die Männchen zu ziemlich frechen Tricks. Von Heute Tierisch 15.10.2026, 12:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer glaubt, dass es bei Pinguinen immer harmonisch zugeht, hat die Rechnung ohne die Männchen gemacht! Eine neue Studie aus dem Tiergarten Schönbrunn in Zusammenarbeit mit der Universität Wien zeigt nämlich: Während sich die Weibchen der Nördlichen Felsenpinguine besonders intensiv um das Bebrüten der Eier kümmern, sind ihre Partner mit dem Nestbau beschäftigt – und nehmen es dabei mit fremdem Eigentum nicht immer so genau.

Klauen gehört offenbar zum Nestbau

Drei Monate lang beobachtete und filmte ein Forschungsteam während der Brutsaison 2024 insgesamt 13 Pinguin-Paare. Das Ergebnis: Die Männchen investierten deutlich mehr Zeit in den Nestbau, stahlen häufiger Nistmaterial und begannen öfter körperliche Auseinandersetzungen mit Artgenossen. Bei der Kinderbetreuung zeigen die vermeintlichen Raufbolde allerdings ihre sanfte Seite: Sobald die Küken geschlüpft waren, beteiligten sich beide Elternteile gleichermaßen am Wärmen des Nachwuchses.

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Eine gesunde Reservepopulation der selten gewordenen Pinguine ist für den Artenschutz besonders wichtig. ©Daniel Zupanc

Eine weitere interessante Entdeckung: Paare, bei denen mindestens ein Küken schlüpfte, verbrachten mehr Zeit in der Nähe voneinander als jene ohne Bruterfolg. Ob die Pinguine ihre unterschiedlichen Aufgaben bewusst miteinander abstimmen, lässt sich aus den Beobachtungen allerdings nicht ableiten.

Eigentlich darf sich der historische Zoo jedes Jahr über ein paar flauschige Küken freuen:

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Größte Kolonie kann man in Wien besuchen

Die putzigen Vögel mit den auffälligen gelben Federbüscheln haben es in freier Wildbahn nicht leicht. Nördliche Felsenpinguine gelten als stark gefährdet. Überfischung, Umweltverschmutzung und Klimawandel setzen ihren Beständen im südlichen Atlantik massiv zu.

Wer die Studie im Detail nachlesen möchte kann dies HIER tun.

Umso bedeutender ist die Arbeit des Wiener Tiergartens: Schönbrunn beherbergt die weltweit größte Kolonie Nördlicher Felsenpinguine in zoologischen Gärten und koordiniert seit 2015 das Europäische Erhaltungszuchtprogramm für diese Art. Die erfolgreiche Nachzucht hilft nicht nur beim Aufbau einer Reservepopulation, sondern ermöglicht auch wertvolle wissenschaftliche Erkenntnisse.

Und eines steht nach dieser Studie jedenfalls fest: Auch bei Pinguinen wird beim Hausbau offenbar ordentlich gestritten – und manchmal sogar beim Nachbarn geklaut!