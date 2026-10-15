i Am beliebten "Huntington Beach" wurde ein gewaltiger Weißer Hai vor der Küste gesichtet. (Symbolbild) Getty Images Tierischer Alarm Sofortige Sperre! Weißer Hai kreist vor Badestrand Ein fast vier Meter langer Weißer Hai hat an einem beliebten kalifornischen Badestrand für Aufregung gesorgt. Behörden haben vorsorglich reagiert. Von Heute Tierisch 15.10.2026, 10:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schockmoment im kalifornischen Surferparadies Huntington Beach! Am 13. Oktober wurde ein gewaltiger Weißer Hai nur rund 90 Meter vor der Küste gesichtet. Das etwa drei bis vier Meter lange Raubtier zog in der Nähe eines Rettungsschwimmerturms seine Kreise.

Besonders alarmierend: Die Behörden stuften das Verhalten des Hais nach ihren Sicherheitsrichtlinien als "aggressiv" ein. Die Konsequenz? Rund drei Kilometer Küste wurden für Schwimmer und Surfer gesperrt.

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Surfer entdeckte Hai zuerst

Entdeckt wurde der Meeresräuber von einem Foil-Surfer, der plötzlich einen riesigen Schatten im Wasser bemerkte. Als sich eine Welle aufbaute, konnte er den Hai deutlich erkennen. Nach eigenen Angaben war das Tier zeitweise nur etwa sechs bis zwölf Meter von ihm entfernt. Der Surfer steuerte sofort Richtung Strand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Obwohl Einsatzkräfte mit Drohnen, Jetskis und Rettungsbooten nach dem Tier suchten, konnte die Sichtung zunächst nicht unabhängig bestätigt werden. Die Behörden hielten die Schilderung des Surfers jedoch für glaubwürdig. Zwischen Seapoint Street und dem berühmten Huntington Beach Pier wurde das Wasser deshalb vorsorglich gesperrt.

Wesentlich mehr Haie

Der Vorfall ist kein Einzelfall. Vor der südkalifornischen Küste wurden in diesem Jahr ungewöhnlich viele Weiße Haie beobachtet. Meeresforscher vermuten einen Zusammenhang mit dem Klimaphänomen El Niño. Die erhöhten Wassertemperaturen könnten insbesondere junge Weiße Haie dazu bewegen, ihre gewohnten Aufenthaltsgebiete vor Mexiko zu verlassen und weiter nach Norden zu ziehen.

Auch im Herbst bleiben die Raubfische deshalb länger vor Kaliforniens Küste als üblich. Experten betonen allerdings, dass mehr Hai-Sichtungen nicht automatisch mehr Angriffe bedeuten. Begegnungen zwischen Menschen und Haien sind wesentlich häufiger, als Badegäste vermuten – meist schwimmen die Tiere unbemerkt vorbei.

Keine Panik: Trotz seines furchteinflößenden Rufs ist der Weiße Hai keine Bestie, die gezielt Jagd auf Menschen macht und Angriffe sind ausgesprochen selten. Nach Angaben der kalifornischen Wildtierbehörde wurden seit 1950 weniger als 250 Zwischenfälle mit Haien dokumentiert, weniger als 20 davon endeten tödlich.

Für die Badegäste von Huntington Beach hieß es dennoch vorerst: lieber am Strand bleiben und den Ozean seinem wohl berühmtesten Räuber überlassen.