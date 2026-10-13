i Der Sibirische Tiger "Altai" ist vier Jahre alt. Er wurde 2022 im norwegischen Zoo Dyreparken in Kristiansand geboren und kam im Februar 2025 im Alter von drei Jahren in den Yorkshire Wildlife Park in England. iStock, Symbolbild, Freder Tierisches Zoodrama Darf weiter leben! Tiger hat keine Grenze überschritten Ein Mensch ist tot, die Bestürzung groß. Doch muss ein Raubtier sterben, weil es seinem natürlichen Instinkt gefolgt ist? Nein. Von Heute Tierisch 13.10.2026, 08:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein tödlicher Angriff durch einen Tiger ist eine Tragödie, die Angehörige, Mitarbeiter und Besucher eines Zoos erschüttert. Doch während die Umstände eines solchen Vorfalls aufgearbeitet werden müssen, wird in der Öffentlichkeit schnell eine weitere Frage laut: Was geschieht jetzt mit dem Tier? Die Antwort sollte eigentlich selbstverständlich sein: Ein Tiger ist kein Mörder – und sein Verhalten kein Verbrechen.

Ein Raubtier bleibt ein Raubtier

Auch wenn Tiger in zoologischen Einrichtungen geboren werden, an Menschen gewöhnt sind und täglich von Pflegern versorgt werden, bleiben sie gefährliche Wildtiere. Ihre Instinkte verschwinden nicht hinter Gitterstäben. Ein Angriff kann durch Angst, Stress, territoriales Verhalten oder einen Beutereiz ausgelöst werden. Welcher Auslöser tatsächlich verantwortlich war, muss im Einzelfall untersucht werden.

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Am Samstag, dem 10. Oktober 2026, ereignete sich die Tragödie im Yorkshire Wildlife Park nahe Doncaster in England. Ein Mann gelangte in das Gehege des rund 190 Kilogramm schweren Sibirischen Tigers "Altai". Das Tier griff ihn an und verletzte ihn tödlich. Mitarbeiter konnten den Tiger schließlich zurück in sein Innengehege treiben. Der Zoo stellte klar, dass "Altai" nicht eingeschläfert wird.

Einen Tiger für sein natürliches Verhalten mit dem Tod zu bestrafen, wäre eine Vermenschlichung, die dem Tier nicht gerecht wird. Denn das Raubtier kann weder moralische Schuld empfinden noch die Konsequenzen seines Handelns verstehen. Es handelt nicht aus Bosheit, Rache oder krimineller Absicht.

Nicht der Tiger muss sich rechtfertigen

Viel entscheidender ist deshalb die Frage, wie es überhaupt zu einer tödlichen Begegnung kommen konnte. Wurden Sicherheitsvorschriften eingehalten? Gab es technische oder menschliche Fehler? Hätten zusätzliche Schutzmaßnahmen die Tragödie verhindern können?

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Die Verantwortung für sichere Abläufe liegt bei den Menschen, die Wildtiere halten und betreuen – nicht bei den Tieren selbst. Ein tödlicher Vorfall muss deshalb lückenlos aufgeklärt werden, damit sich eine solche Katastrophe möglichst niemals wiederholt.

Ein Todesurteil wäre keine Gerechtigkeit

Dass ein Tiger nach einem tödlichen Angriff nicht automatisch eingeschläfert wird, bedeutet keineswegs, dass das Leben des Opfers weniger zählt. Es bedeutet vielmehr, zwischen menschlicher Verantwortung und tierischem Instinkt zu unterscheiden. Ein Menschenleben kann nicht zurückgeholt werden, indem man ein weiteres Leben beendet. Solange die Sicherheit von Menschen durch geeignete Maßnahmen gewährleistet werden kann, gibt es keinen Grund, ein gesundes Wildtier allein wegen eines Angriffs zu töten.