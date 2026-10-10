i Der Mann starb an den schweren Verletzungen durch den Tiger. konmesa, iStock Drama in England Tiger zerfleischt Mann nach Sprung ins Zoo-Gehege Tragödie in einem britischen Tierpark: Ein Mann sprang vor den Augen entsetzter Besucher in ein Tigergehege. Die Raubkatze attackierte ihn tödlich. Von Newsdesk Heute 10.10.2026, 19:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckliche Szenen am Samstag (10. Oktober) im Yorkshire Wildlife Park nahe Doncaster in England! Ein Mann sprang gegen 13.30 Uhr Ortszeit in das Gehege eines Tigers. Die Raubkatze griff ihn an und verletzte ihn so schwer, dass er starb. Das bestätigte die Polizei.

Videos des dramatischen Vorfalls verbreiteten sich rasch in sozialen Netzwerken. Darauf ist zu sehen, wie der Mann in einem schwarzen Pullover mit ausgestreckten Armen auf dem Boden kniet. Plötzlich nähert sich ihm ein Tiger von hinten, beißt ihm in den Rücken und drückt ihn zu Boden.

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Augenzeugen hörten bis zu fünf Schüsse

Kurz nach dem Angriff rückten zahlreiche Einsatzkräfte an. Zwei Rettungswagen, ein Notarzthubschrauber und ein Arzt wurden zum Tierpark geschickt. Augenzeugen berichteten, bis zu fünf Schüsse gehört zu haben.

Vermutlich wurden Gasgeschosse abgefeuert, um den Tiger zu vertreiben. Ob die Raubkatze bei dem Einsatz getötet wurde, ist noch unklar.

Besucher mussten den Tierpark umgehend verlassen. Ein Augenzeuge, der mit seiner vierjährigen Nichte unterwegs war, berichtete der "Daily Mail" von einem massiven Polizeiaufgebot. Die Mitarbeiter hätten bei der Evakuierung allerdings ruhig gewirkt.

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Eine weitere Besucherin erzählte, dass der Weg zwischen dem Tigergehege und dem Ausgang gesperrt worden sei. Mitarbeiter hätten zudem schwarze Planen angebracht, damit niemand mehr in das Gehege sehen konnte.

Polizei ermittelt nach tödlicher Attacke

Die Polizei bestätigte, dass der Tiger während des gesamten Vorfalls in seinem Gehege blieb. Für andere Besucher habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.

Die Identität des Toten wurde zunächst nicht veröffentlicht. Die Beamten versuchten, seine Angehörigen zu verständigen. Warum der Mann in das Tigergehege sprang, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Betreiber des Yorkshire Wildlife Park erklärten, dass sofort sämtliche Notfallmaßnahmen eingeleitet worden seien. Der Tierpark bleibt am Samstag und Sonntag geschlossen. Auch Doncasters Bürgermeisterin Ros Jones zeigte sich erschüttert. Ihre Gedanken seien bei allen Betroffenen dieses tragischen Vorfalls.