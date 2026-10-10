i Auf einem Kenya-Airways-Flug kam es zu einem Todesfall. IMAGO/NurPhoto Drama über den Wolken Passagier will Notausstieg öffnen – dann ist er tot Passagier randaliert an Bord, will eine Flugzeugtür öffnen – dann stirbt er kurz vor der Landung. Die Todesursache ist rätselhaft. Von Newsdesk Heute 10.10.2026, 15:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bereits am Dienstag kam es auf einem Flug von Nairobi (Kenia) nach Lagos (Nigeria) zu wilden Szenen. Ein Passagier soll sich gegenüber der Crew aggressiv verhalten haben. Zudem soll der Mann versucht haben, ins Cockpit zu gelangen. Als der Fluggast daran gehindert wurde, bewegte er sich auf die hintere Flugzeugtür zu und versuchte diese zu öffnen.

Aufnahmen des brenzligen Zwischenfalls verbreiteten sich im Internet. Schlussendlich wurde der Passagier von Fluggästen und Besatzungsmitgliedern überwältigt sowie am Boden fixiert. Danach habe man dem Mann die Hände auf dem Rücken zusammengebunden. Laut "The Guardian" und "Premium Times Nigeria" bestätigte ein Sprecher der nigerianischen Zivilluftfahrtbehörde den Vorfall.

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Tod kurz vor Landung

Damit war das Drama aber nicht beendet. Rund 20 Minuten vor der geplanten Ankunft in Lagos zeigte der Passagier keine Regung mehr. Die Crew versuchte noch Erste Hilfe zu leisten – jedoch vergeblich. Medizinische Einsatzkräfte erklärten den Mann nach der Landung um 21.41 Uhr für tot.

Am Mittwoch reagierte die betroffene Fluggesellschaft Kenya Airways PLC mit einer Stellungnahme auf X. Darin war von einem "medizinischen Notfall an Bord" die Rede. "Einer unserer Passagiere wurde etwa 20 Minuten vor der Landung in Lagos bewusstlos aufgefunden. Unsere Crew leistete gemäß ihrer Ausbildung Erste Hilfe und befolgte alle Notfallmaßnahmen", hieß es weiter.

Ermittlungen laufen

Laut einem Sprecher des Flughafenkommandos der nigerianischen Polizei seien die Einsatzkräfte noch vor der Landung alarmiert worden. Ihm zufolge habe der Mann nicht atmen können. Bei der betroffenen Person soll es sich um einen "nicht zugelassenen Passagier" gehandelt haben.

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Seitens der nigerianischen Luftfahrtbehörde wurde näher ausgeführt, dass der Mann in Madagaskar aufgegriffen worden sei. Der Zoll habe ihm die Einreise verweigert. Deshalb sollte Kenya Airways den Passagier nach Nigeria zurückbringen.

Unklar ist, ob der Tod des Mannes mit dem Festhalten an Bord in Verbindung steht, oder ein medizinischer Notfall verantwortlich ist. Eine Obduktion soll nun die Umstände des Todes klären. Des Weiteren ist nicht bekannt, warum sich der Mann an Bord aggressiv verhalten hatte.