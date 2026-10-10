i Ein unbekannter Vandale treibt auf Südtirols Bergen sein Unwesen. (Symbolbild) Bild von Hans auf Pixabay Rätselhafte Botschaften "Jack the Ripper" treibt in Italiens Bergen ein Unwesen Im Dolomitenraum zerstört ein Unbekannter wiederholt Gipfelbücher und hinterlässt mysteriöse Nachrichten. Die Medien nennen ihn "Jack The Ripper". Von Newsdesk Heute 10.10.2026, 14:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Norditalien sorgt ein bislang unbekannter Täter für Aufregung: Er beschädigt seit einiger Zeit Gipfelbücher auf Bergen der Dolomiten und hinterlässt rätselhafte Botschaften.

Jüngstes Ziel war das Gipfelbuch des Monte Pramaggiore im Naturpark Friauler Dolomiten nördlich von Pordenone, aus dem mehrere Seiten herausgerissen wurden. Italienische Medien haben dem Vandalen bereits den Beinamen "Jack The Ripper" (deutsch: Jakob der Reißer) verpasst.

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Laut einer Zeugin wurde auch ein im Buch aufbewahrtes Heiligenbildchen zerrissen. Anstelle der herausgerissenen Seiten fand sich eine Nachricht, in der zum Respekt vor den Bergen und der Natur aufgerufen wird.

Die Berge werden darin als 'jungfräulich wie die Madonna oder wie weißer Schnee' beschrieben.

Wie "Südtirol News" erklärt, gab es zuvor bereits ähnliche Vorfälle auf mehreren Bergen in den Ortler-Alpen.

"So wurden etwa Mitte Juni auf der Vorderen Rotspitze (3.033 Meter) und auf der Orgelspitze/Laaserspitze (3.305 Meter) beinahe zeitgleich die Gipfelbuchboxen samt Gipfelbüchern mutwillig zerstört", berichtet der Alpenverein Martell.

Und weiter: "Auf der Orgelspitze wurden zudem die beiden großen Steinmännchen, die dort schon immer gestanden hatten und vom Tal aus gut sichtbar waren, umgestoßen und zerstört. Die Kollegen vom AVS Latsch melden, dass am Hasenöhrl der Jubiläumskranz entwendet wurde". Auch im Rifugio Luigi Mambretti in der italienischen Provinz Sondrio wurde kürzlich ein Gipfelbuch ruiniert.

Die Serie der Beschädigungen hat sich nun bis nach Friaul ausgeweitet. Zuständige Stellen bestätigen gegenüber "L’Altramontagna", dass Kontrollen laufen und nach dem Verantwortlichen gesucht wird.

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Gipfelbücher haben wichtige Funktion

Die Beschädigung der Bücher sorgt bei Bergsteigern für Unverständnis. Gipfelbücher sind nicht nur Erinnerungsstücke, sondern dokumentieren auch, wer einen Gipfel oder ein Biwak erreicht hat.

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Im Ernstfall können sie bei Such- und Rettungseinsätzen wichtige Hinweise liefern. Werden Seiten entfernt, gehen diese Informationen verloren.

Warum der Täter wiederholt auf diese Weise vorgeht, ist bisher unklar.