i Schon in der Vergangenheit war der Flughafen von Riad Ziel von Angriffen. REUTERS Chaos in Riad Raketen-Attacke! Dutzende Verletzte auf Flughafen Raketen-Alarm in Saudi-Arabien: Bei einem mutmaßlichen Huthi-Angriff wurden mehrere Menschen am Flughafen von Riad verletzt. Von Newsdesk Heute 10.10.2026, 19:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein mutmaßlicher Angriff der proiranischen Huthi-Miliz auf den internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad hat offenbar Dutzende Menschen verletzt. Mindestens fünf Personen mussten wegen ihrer schweren Verletzungen auf einer Intensivstation behandelt werden.

Wie ein Krankenhausvertreter der Nachrichtenagentur AFP berichtete, wurden einige der Verletzten mit Rettungshubschraubern in Spitäler gebracht. Die genauen Umstände und das gesamte Ausmaß des Vorfalls waren zunächst unklar.

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Rakete am Nachmittag abgefeuert

Nach Angaben aus diplomatischen Kreisen feuerte die jemenitische Huthi-Miliz am Nachmittag gegen 15.00 Uhr Ortszeit eine Rakete auf den Flughafen ab. Augenzeugen berichteten von einer Explosion.

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Drei Zeugen schilderten der AFP, dass der Flughafen daraufhin geräumt worden sei. Auch der Flugverkehr war betroffen: Laut der Flugverfolgungsplattform Flightradar24 wurden Flüge nach Riad umgeleitet oder gestrichen.