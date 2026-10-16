i Tabletten für Hund und Katze sind teilweise ziemlich herausfordernd. iStock©cerro_photography Tierische Tipps So schluckt dein Haustier endlich das Pulverl Die Tierärztin Maud Clavel verrät, mit welchen Tricks du deinem Liebling das Einnehmen von Medikamenten erleichtern kannst. Von Heute Tierisch 16.10.2026, 09:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum hast du die Tablette ins Futter gemischt, bleibt genau das Stück im Napf liegen. Oder die Katze tut so, als hätte sie brav geschluckt, spuckt die Pille aber Sekunden später wieder aus. Gerade bei Katzen kann das Ganze schnell zum Geduldsspiel werden.

Eine Hundebesitzerin setzt auf eine spezielle Taktik: In einem TikTok-Video tut sie so, als würde sie selbst die Flohtablette nehmen wollen. Dann lässt sie das Pulverl scheinbar aus Versehen fallen und reagiert so, als dürfte der Hund sie auf keinen Fall fressen. Ergebnis: Der Hund schnappt sofort zu. Laut 20 Minuten sorgt diese Methode im Netz für viele Lacher – aber funktioniert das wirklich?

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20 Minuten hat bei Tierärztin Maud Clavel nachgefragt, ob solche Tricks wirklich helfen – und welche Methoden am zuverlässigsten sind, damit dein Haustier die Medizin schluckt.

Hilft der TikTok-Trick wirklich?

"Das kann funktionieren, ist aber unzuverlässig", sagt Clavel gegenüber 20 Minuten. Vor allem bei verfressenen Hunden kann der Reiz des Verbotenen wirken. Bei Katzen sieht sie allerdings wenig Chancen: "Besonders bei Katzen scheitert der Trick meist, da sie viel misstrauischer sind als ein verfressener Hund."

Darf man Tabletten einfach ins Futter mischen?

Ja, aber am besten nicht in die ganze Portion. Clavel rät zu einem eigenen Happen – zum Beispiel mit Joghurt oder Nassfutter. Sonst kann es passieren, dass dein Tier das Medikament herausschmeckt und gleich das gesamte Futter verweigert. Auch Käse oder Wurst eignen sich, um Tabletten zu verstecken. Aber Achtung: "Salzige, fettige Lebensmittel sind bei Herzerkrankungen ungeeignet und generell sehr kalorienreich", warnt Clavel.

Darf man Tabletten einfach zerdrücken?

Nicht jede Tablette ist dafür geeignet. Manche Medikamente kannst du laut Clavel zerkleinern, in Wasser auflösen und mit einer Spritze direkt ins Maul geben. Ob das bei deinem Medikament erlaubt ist, solltest du aber immer vorher mit deinem Tierarzt abklären.

Sind Katzen oder Hunde schwieriger zu überzeugen?

"Die Katze ist der heiklere Patient", meint Clavel. Freiwillig nehmen Katzen Tabletten selten – und viele lassen sich auch nur ungern festhalten oder manipulieren. Ihr Tipp: "Viele lieben Tapenade, die lässt sich gut nutzen."

Was ist am verlässlichsten?

Für Clavel ist die direkte Gabe immer noch die beste Methode: "Maul weit öffnen, die Tablette weit hinten platzieren, Maul schließen und warten, bis das Tier schluckt." Das braucht allerdings ein bisschen Übung und Gewöhnung – sogenanntes Medical Training, erklärt Clavel.