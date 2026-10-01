i 108.088 Tierhalter bewerteten mehr als 400 Futtermarken – einige bekannte TV-Marken landen überraschend weit hinten. iStock/anastas_ Best Rated Pet Food 2026 Neues Ranking: Diese Tierfuttersorten fallen durch 108.088 Tierhalter haben Futtermarken bewertet. Die großen Namen aus der TV-Werbung landen dabei teils weit hinten. Von Heute Tierisch 01.10.2026, 16:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer im Fernsehen ständig für Tierfutter wirbt, ist automatisch bekannt – aber offenbar nicht automatisch beliebt. Das zeigt das aktuelle Ranking "Best Rated Pet Food 2026" der deutschen Bewertungsplattform "CheckForPet".

Für die Auswertung wurden 108.088 verifizierte Bewertungen zu mehr als 400 Futtermarken herangezogen. Das überraschende Ergebnis: Mehrere besonders bekannte Marken schneiden bei der Zufriedenheit der Tierhalter deutlich schwächer ab als weniger prominente Konkurrenten.

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Die Sieger kommen aus der zweiten Reihe

Bei Hunde-Trockenfutter verteidigt Platinum seinen Spitzenplatz und erreicht 4,7 von 5 Sternen. Bei Katzen-Trockenfutter kommt die Marke sogar auf 4,9 Sterne. Neu ganz oben stehen Terra Canis beim Hunde-Nassfutter und Miamor beim Katzen-Nassfutter – beide erreichen 4,8 Sterne. Auch Wolfsblut kann bei den Hunde-Snacks überzeugen und landet mit 4,7 Sternen an der Spitze.

Beim Preis-Leistungs-Verhältnis und bei der von den Haltern eingeschätzten Zusammensetzung gibt es teilweise andere Spitzenreiter. So führt etwa Happy Dog beim Preis-Leistungs-Verhältnis von Hunde-Trockenfutter, während Belcando bei der Zusammensetzung vorne liegt.

Große TV-Namen weit hinten

Besonders auffällig wird das Ranking beim Blick auf die bekannten Marken aus der Werbung. Bei Katzen-Nassfutter gehören Whiskas, Sheba und Felix zu den am häufigsten bewerteten Marken. Ihre Noten liegen allerdings nur zwischen 3,7 und 3,9 Sternen. Damit landen sie auf den Plätzen 45, 46 und 49 von insgesamt 51 Marken.

Auch beim Hunde-Trockenfutter findet sich ein bekannter Name weit hinten: Royal Canin wurde 3.088-mal bewertet und kommt auf 3,8 Sterne. Das bedeutet Platz 69 von 78.

Ganz abgeschrieben ist die Marke damit allerdings nicht: Beim Katzen-Nassfutter erreicht Royal Canin mit 4,1 Sternen immerhin Platz 31 von 51. Beim Katzen-Trockenfutter liegt die Marke mit 4,2 Sternen sogar auf Platz 10 von 40.

Zwischen 3,5 und 4,9 Sternen

Die Unterschiede wirken auf den ersten Blick klein – schließlich sind alle qualifizierten Marken mit mindestens 3,5 Sternen bewertet. Zwischen den Spitzenplätzen und dem hinteren Feld liegt aber teilweise bis zu ein ganzer Stern.

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Bei den bekanntesten Katzenfutter-Marken zeigt sich das besonders deutlich: Während Miamor beim Nassfutter 4,8 Sterne erreicht, kommen Felix und Kitekat auf 3,7 Sterne. Bei Hundefutter schneiden unter anderem Purina, Beneful und Cesar ebenfalls deutlich schwächer ab als die jeweiligen Spitzenreiter.

Keine Laborprüfung

Wichtig ist allerdings: Das Ranking ist kein unabhängiger Labortest. Bewertet haben ausschließlich Hunde- und Katzenhalter ihre eigenen Erfahrungen. Auch die Kategorie "Zusammensetzung" basiert laut CheckForPet auf der Einschätzung der Tierhalter – und nicht auf einer Laboranalyse.

Alexander Felde, Gründer und CEO von CheckForPet, erklärt die Idee dahinter so: Werbung mache eine Marke bekannt, ob sie beim Tier und seinem Halter überzeugt, zeige sich dagegen am Napf.