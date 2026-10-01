i Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Ulrike Ramp meldet sich mit traurigen Worten bei ihren Fans. RTL Trauriger Post aus Brasilien "Bauer sucht Frau"-Star trauert um Tier Die "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Ulrike Ramp meldete sich mit emotionalen Worten bei ihren Fans. Auf ihrem Hof gab es Freud und Leid. Von Heute Tierisch 01.10.2026, 09:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ulrike Ramp (58) und Heiko (57) haben sich durch die RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kennengelernt. Nach einer Fernbeziehung über 9000 Kilometer zog der Allgäuer zu ihr nach Brasilien.

Auf dem Hof nahe São Paulo bewirtschaftet das Ehepaar gemeinsam eine Obstplantage, einen Gemüsegarten und eine kleine Eukalyptusplantage. Auch Hühner, Enten, ein Tukan, eine Schildkröte und Esel leben dort.

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Genau dort machte Ulrike jetzt eine unheilvolle Entdeckung, wie TAG24 meldet. "Freud und Leid liegen so nah beieinander", schrieb die Kult-Rothaarige zu einem Instagram-Beitrag.

Opossum gerettet, Kolibri beerdigt

Auf dem ersten Bild ist ein Opossum zu sehen, das an einem Mangobaum hängt. Um dem niedlichen Tier die gefahrlose Flucht zu ermöglichen, sperrte Ulrike ihre Hunde vorübergehend in den Zwinger.

Weniger Glück hatte ein kleiner Kolibri. "Das Vögelchen haben wir beerdigt", teilte Ramp ihrer Community mit.

Große Liebe über Kontinente hinweg

Für seine Ulrike ließ Heiko seinen Sohn, seine Familie und seine Freunde in Deutschland zurück. Bereut haben die beiden ihre Entscheidung bis heute nicht. Nach dem Erhalt einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung durfte der 57-Jährige offiziell nach Brasilien auswandern.