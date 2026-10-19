i Die Polizei ermittelt zurzeit gegen den unbekannten Drohnenpiloten. iStock©artursfoto Tierisches Drohnendrama Wer war Pilot? Drohne schreckt Herde - ein Pferd stirbt Ein Weidetag endet in einer Tragödie: Eine Drohne versetzt vier Pferde in Todesangst und für einen 23-jährigen Wallach kommt jede Hilfe zu spät. Von Heute Tierisch 19.10.2026, 08:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was als friedlicher Tag auf einer Pferdekoppel begann, endete mit einem schrecklichen Verlust. Im deutschen Schleswig-Holstein soll ein bislang unbekannter Drohnenpilot vier Pferde derart in Panik versetzt haben, dass eines der Tiere seine Flucht mit dem Leben bezahlte. Das 23 Jahre alte irische Sportpferd brach auf der Weide zusammen und starb noch vor Ort. Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Verantwortlichen.

Drohne soll Pferde in Todesangst gejagt haben

Der Vorfall ereignete sich am 14. Oktober gegen Mittag auf einer Koppel bei Sieversdorf in der Gemeinde Malente. Eine kompakte, schwarze Drohne flog wiederholt in geringer Höhe über die vier Pferde hinweg und bewegte sich dabei mit hoher Geschwindigkeit auf und ab. Die Tiere erschraken offenbar so heftig, dass sie in panischer Angst davon gestürmt sind. Dabei strauchelte der 23-jährige Wallach und stürzte. Zwei anwesende Personen eilten sofort zu Hilfe – doch für das Pferd gab es keine Rettung mehr.

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„Das Pferd ist innerlich verblutet“ Katja Schiele Hofbesitzerin zu TAG24

Gegenüber "TAG24" schilderte Hofbesitzerin Katja Schiele die dramatischen Augenblicke. Die Drohne sei extrem schnell, laut und tief geflogen. Nur wenige Augenblicke später sei das Pferd zusammengebrochen. Laut Schiele erlitt der Wallach einen Riss der Hauptschlagader und verblutete innerlich. Eine behördliche Bestätigung dieser Todesursache liegt bislang allerdings nicht vor.

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Wer ist der Pilot?

Besonders erschütternd: Der Mensch, der die Drohne gesteuert hat, ist bislang nicht bekannt. Ob die Pferde absichtlich aufgeschreckt wurden, ist ebenfalls unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und möglicher Verstöße gegen die Luftverkehrsordnung. Auch ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz wird geprüft. Ein Zusammenhang zwischen dem Drohnenflug und dem Tod des Pferdes gilt als naheliegend, die genauen Todesumstände müssen jedoch noch geklärt werden.

Der tragische Fall zeigt, welche verheerenden Folgen ein rücksichtsloser Drohnenflug für Tiere haben kann. Pferde sind Fluchttiere, die auf unbekannte Geräusche und schnelle Bewegungen instinktiv mit Angst reagieren können. Was für einen Drohnenpiloten möglicherweise nur ein spektakulärer Flug ist, kann für ein Tier zur tödlichen Gefahr werden.