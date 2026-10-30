i "Glasweise serviert" – die "Heute"-Kolumne von Herbert Oschep Sabine Hertel Glasweise serviert Spritzer nur noch mit 100 Prozent österreichischem Wein Einen echten Spritzer einfach mit billigem Import-Wein aus dem Ausland strecken? Das ist für "Heute"-Kolumnist Herbert Oschep völlig undenkbar! Von Herbert Oschep 30.10.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bis zu 500 Millionen Spritzer werden in Österreich jährlich getrunken: Der "Gspritzte" ist das absolute Kultgetränk der Alpenrepublik! Dahinter steckt gewaltige Wirtschaftskraft: Unsere Weinwirtschaft erwirtschaftet jährlich über 3,8 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung und sichert bundesweit mehr als 68.000 Arbeitsplätze.

Jetzt steht ein neues Weingesetz an – höchste Zeit, unseren fleißigen Betrieben etwas zurückzugeben. Denn einen echten Spritzer einfach mit billigem Import-Wein strecken? Für mich völlig undenkbar!

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Meine Forderung ist glasklar: Es darf nur noch "Spritzer" heißen, wenn auch zu 100 Prozent echter österreichischer Wein drinnen ist!

Neu in "Heute": Glasweise serviert Ab sofort schenkt Ihnen der Geschäftsführer der neu gegründeten Weintourismus Burgenland GmbH regelmäßig freitags an dieser Stelle ein. "Die Weinwirtschaft spielt für das Burgenland eine zentrale Rolle", so Oschep. Gemeinsam mit "Heute" wird er sein "Herzensthema" einem breiten Publikum bekannt machen und erlesene Tropfen vorstellen.

Ich höre schon die Schreibtisch-Juristen, die mir altklug erklären wollen, das sei allein wegen des EU-Rechts unmöglich. Da kann ich nur lachen!

Brüssel hin oder her: Kein vernünftiges EU-Land gibt seine Identitätsfaktoren wegen bürokratischer Bedenken auf. Selbstverständlich gibt es dafür einen rechtlich gangbaren Weg – und dafür garantiere ich persönlich.

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Im neuen Gesetz wird sich zeigen, wie patriotisch unsere Regierungsparteien wirklich sind. Der parteiübergreifende Zuspruch, den ich derzeit dafür erfahre, ist schön und gut. Die Zeit des bloßen Schulterklopfens ist nun aber vorbei: Jetzt muss geliefert werden – für unsere vielen fleißigen Winzerinnen und Winzer im Land. Auf das Original und echten rot-weiß-roten Zusammenhalt.

Prost – mit passenden Empfehlungen zum Spritzen:

Welschriesling, Weingut Glauber aus Sigleß. Ein toller Heuriger, wie man ihn sich vorstellt. Der gute Spritzer dort vom Welschriesling ist ein Traum!

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Grüner Veltliner Klassik, Weingut Liegenfeld. Frisch, fruchtig – ein genialer Spritzer! In Verbindung mit einer sauren Wurst das Paradies für mich!

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