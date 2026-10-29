i Pumpkin und Nacho suchen ein neues zu Hause (Symbolbild). Die Pfotenretter Unzertrennliche Brüder Echte Herzensbrecher: Pumpkin und Nacho suchen zu Hause Die roten Katzenbrüder Pumpkin und Nacho sind unzertrennlich. Jetzt suchen die beiden ein gemeinsames Zuhause. Von Österreich Heute 29.10.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei rote Fellnasen warten auf ihr großes Glück: Pumpkin und Nacho sind gerade einmal 4,5 bis fünf Monate alt und haben schon einiges hinter sich. Die beiden Kater wurden als Babys einer Streunerkatze geboren und hatten in ihren ersten drei Lebensmonaten kaum Kontakt zu Menschen. Jetzt hoffen sie auf geduldige Zweibeiner, die ihnen zeigen, wie schön ein sicheres Zuhause sein kann.

Nacho schmust schon, Pumpkin braucht Zeit

Die beiden Brüder sind unzertrennlich, verspielt und sehr sozial. Doch während Nacho Streicheleinheiten bereits genießen kann und dabei sofort zu schnurren beginnt, ist Pumpkin noch deutlich vorsichtiger. Kommt man ihm zu nahe, zieht er sich lieber zurück.

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Dafür blüht er beim Spielen auf: Besonders mit einer Spielangel lassen sich die beiden begeistern. Die Tierschützer hoffen deshalb auf Menschen, die nicht sofort verschmuste Kitten erwarten, sondern den Brüdern die Zeit geben, die sie brauchen.

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Großzügige Wohnung und gesicherter Balkon gesucht

Für ihr neues Zuhause gibt es einige Wünsche: Die beiden sollen gemeinsam vermittelt werden und brauchen viel Platz. Gesucht wird eine Wohnung mit mindestens 70 Quadratmetern oder ein Haus. Ein gut gesicherter Balkon oder eine gesicherte Terrasse wäre ideal. Auch einige Fenster müssen gesichert sein, damit gefahrlos gelüftet werden kann. Freigang ist für die vorsichtigen Kater nicht vorgesehen.

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Für die Eingewöhnung wäre ein eigenes Zimmer hilfreich. Langfristig sollen die Brüder Zugang zu allen Räumen haben – und auch in allen Betten schlafen dürfen.

Geimpft und bereit für den Umzug

Pumpkin und Nacho sind doppelt geimpft, untersucht und dreimal entwurmt. Die Schutzgebühr beträgt 120 Euro pro Kater. Vermittelt werden sie mit Schutzvertrag. Sobald sie alt genug sind, müssen beide kastriert werden.

Wer den beiden roten Brüdern ein Zuhause schenken möchte, soll eine ausführliche Nachricht über die eigenen Lebensumstände schreiben. Gesucht werden Menschen, die ihnen mit Liebe und Geduld zeigen, dass sie keine Angst mehr haben müssen.