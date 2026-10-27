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Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort.
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Autobahn nach Unfall gesperrt

Riskantes Überholen! Lkw kracht auf A4 in Auto

Heftiger Crash auf der A4 im Burgenland! Nach einem riskanten Überholmanöver krachte ein Lkw in ein Auto. Beide Lenker wurden verletzt.
Von André Wilding
27.10.2026, 09:27
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Auf der A4 Ostautobahn im Bezirk Neusiedl am See in Fahrtrichtung Wien kam es am Nationalfeiertag gegen 22.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein unbekanntes Fahrzeug überholte dabei den Pkw eines 25-jährigen Rumänen und ordnete sich vor diesem wieder ein. Der 25-jährige Lenker musste dadurch sein Fahrzeug abrupt abbremsen.

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Auto auf Pannenstreifen geschleudert

Der hinter ihm fahrende 67-jährige Mann aus Ungarn konnte seinen Lkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen oder ausweichen und fuhr ihm auf das Heck seines Autos auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 25-Jährigen auf den daneben befindlichen Pannenstreifen geschleudert. Der 67-Jährige kollidierte mit seinem Lkw in die Leitschiene und blieb mit dem Frontbereich hängen.

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Autobahn gesperrt

Dabei wurde die Ölwanne aufgerissen. Ein durchgeführter Alkovortest beider Beteiligten verlief negativ. Beide Fahrzeuglenker wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades, mittels Rettungsdienst, in das LKH Eisenstadt gebracht.

Die A4 Ostautobahn war in diesem Bereich in der Zeit von 23:50 Uhr bis 00:15 Uhr gesperrt. Die Bergung der Unfallfahrzeuge erfolgte durch die FF Zurndorf, FF Neusiedl/See und FF Mönchhof.

wil, 27.10.2026, 09:27
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