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Die Katze wurde mit einer Rohrzange erschlagen.
Die Katze wurde mit einer Rohrzange erschlagen.
iStock (KI-generiert)
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Katze mit Rohrzange erschlagen – Mann (35) wieder frei

Schwere Vorwürfe gegen einen 35-Jährigen im Burgenland: Der Mann soll seine Katze erschlagen haben. Nun wurde er aus der U-Haft entlassen.
Von Newsdesk Heute
24.10.2026, 22:34
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Es waren grausame Szenen, die sich Mitte September im burgenländischen Rechnitz zugetragen haben sollen: Dort soll ein Mann (35) seine Katze mit einer Rohrzange erschlagen haben. Danach habe der 35-Jährige versucht, dem toten Tier den Kopf mit einem Spaten abzutrennen.

Mittels Fotos und Videoaufnahmen habe der Verdächtige die Tat festgehalten. Schlussendlich soll er die Katze in einem Misthaufen vergraben haben. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, dass ihn das Tier gekratzt habe.

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Keine Tatbegehungsgefahr

Nach seiner Festnahme saß der 35-Jährige zehn Tage in Untersuchungshaft. Die Beamten stellten auch das Tatwerkzeug sicher. Inzwischen soll der Verdächtige aus der U-Haft entlassen worden sein, wie eine Anfrage der APA an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ergab.

Als Grund wurde genannt, dass keine Tatbegehungsgefahr mehr bestehe. Demnach sei ein Gutachten zur Persönlichkeit des Mannes beauftragt worden. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall laufen. Ob der 35-Jährige angeklagt wird, ist offen.

red, 24.10.2026, 22:34
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