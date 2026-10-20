i Die Poliizei fahndete nach den Flüchtigen (Symbolbild). iStock Schmuck und Geld gestohlen Altersheim-Bewohnerinnen bestohlen: Täter sind flüchtig Bargeld, Schmuck und ein Sparbuch: Zwei unbekannte Männer sollen in einem Altenwohnheim im Bezirk Jennersdorf zugeschlagen haben. Von Österreich Heute 20.10.2026, 14:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine offene Eingangstür, ein raffiniertes Ablenkungsmanöver und plötzlich fehlen Geld und Wertsachen: In einem Altenwohnheim im Bezirk Jennersdorf wurden zwei Bewohnerinnen bestohlen. Die Täter sind auf der Flucht.

Während eine Bewohnerin in ein Gespräch verwickelt wurde, soll sein Komplize unbemerkt einen Kasten durchsucht haben. Zwei bisher unbekannte Männer sollen am Montag in einem Altenwohnheim im Bezirk Jennersdorf Beute gemacht haben.

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Fahndung erfolglos

Die Verdächtigen dürften durch eine offene Eingangstür in das Zimmer der Frau gelangt sein. Während einer der Männer die Bewohnerin ablenkte, durchsuchte der andere einen Kasten und stahl Bargeld. Aus der dort aufbewahrten Geldbörse fehlte später eine dreistellige Summe.

Erst danach wurde ein weiterer Diebstahl entdeckt: In einem anderen Zimmer war ein Safe aufgebrochen worden. Daraus dürften die Unbekannten Schmuckstücke und ein Sparbuch mit einem fünfstelligen Eurobetrag mitgenommen haben. Das teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag mit. Die Fahndung nach den Verdächtigen blieb bisher erfolglos, sagte Polizeisprecher Helmut Marban gegenüber dem ORF Burgenland.

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Auch älteres Ehepaar im Visier?

Möglicherweise waren die Männer zuvor an einem Einbruchsversuch im Bezirk Oberwart beteiligt. Dort beobachtete ein Nachbar drei Männer beim Wohnhaus eines älteren Ehepaars. Als er sich ebenfalls zum Haus begab, flüchteten die Unbekannten mit einem weißen Auto.

Zwei der Männer wurden vom Ehepaar genauso beschrieben wie die Verdächtigen aus dem Altenwohnheim. Die beiden sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt sein.