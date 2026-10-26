i Katze Toni wurde aus der misslichen Lage befreit. FF Neudorf Komplizierte Rettung Katze Toni saß in Rohr fest: verzwickte Rettungsaktion Katze Toni saß tief in einem Abflussrohr fest. Um das Tier zu befreien, musste die Feuerwehr Neudorf sogar einen Bagger anfordern. Von Österreich Heute 26.10.2026, 12:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einmal tief ins Rohr gekrochen und plötzlich ging nichts mehr: Katze Toni saß in Neudorf in einem Wasserabflussrohr fest. Am Montag um 8.39 Uhr wurde die Feuerwehr Neudorf per Blaulicht-SMS zur Tierrettung alarmiert. Was folgte, war ein langer und kräftezehrender Einsatz.

Bagger musste Rohr freilegen

Die Katze befand sich so tief im Abflussrohr, dass sie sich nicht mehr selbst befreien konnte. Um überhaupt zu dem Tier zu gelangen, mussten die Einsatzkräfte schließlich einen Bagger hinzuziehen.

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Erst durch das Freilegen des Rohres konnte die Rettung in Angriff genommen werden.

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Toni wieder in Freiheit

Der Einsatz verlangte den Feuerwehrleuten viel Geduld und Teamarbeit ab. Neben den Kameradinnen und Kameraden halfen auch weitere Beteiligte mit, um Toni aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Schlussendlich ging jedoch alles gut aus – Toni ist wieder in Freiheit und wird sich seine nächste Abenteuer-Tour hoffentlich besser überlegen.