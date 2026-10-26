Startseite Österreich Burgenland
Katze Toni wurde aus der misslichen Lage befreit.
Katze Toni wurde aus der misslichen Lage befreit.
FF Neudorf
Komplizierte Rettung

Katze Toni saß in Rohr fest: verzwickte Rettungsaktion

Katze Toni saß tief in einem Abflussrohr fest. Um das Tier zu befreien, musste die Feuerwehr Neudorf sogar einen Bagger anfordern.
Von Österreich Heute
26.10.2026, 12:57
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Einmal tief ins Rohr gekrochen und plötzlich ging nichts mehr: Katze Toni saß in Neudorf in einem Wasserabflussrohr fest. Am Montag um 8.39 Uhr wurde die Feuerwehr Neudorf per Blaulicht-SMS zur Tierrettung alarmiert. Was folgte, war ein langer und kräftezehrender Einsatz.

Auch interessant

Igel steckt in Poller-Rohr fest – Feuerwehr rückt aus
28 Meter tief gestürzt – Katzenbaby kämpft um Überleben
Maiskorn wurde Todesfalle – fast starb Kitten "Honig"

Bagger musste Rohr freilegen

Die Katze befand sich so tief im Abflussrohr, dass sie sich nicht mehr selbst befreien konnte. Um überhaupt zu dem Tier zu gelangen, mussten die Einsatzkräfte schließlich einen Bagger hinzuziehen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Erst durch das Freilegen des Rohres konnte die Rettung in Angriff genommen werden.

Toni wieder in Freiheit

Der Einsatz verlangte den Feuerwehrleuten viel Geduld und Teamarbeit ab. Neben den Kameradinnen und Kameraden halfen auch weitere Beteiligte mit, um Toni aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Schlussendlich ging jedoch alles gut aus – Toni ist wieder in Freiheit und wird sich seine nächste Abenteuer-Tour hoffentlich besser überlegen.

red, 26.10.2026, 12:57
Mehr zum Thema
Tierrettung Feuerwehr Katze Haustiere

Weiterlesen

Weitere Storys
Feuerwehreinsatz
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote