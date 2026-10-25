i Die Polizei führte am Samstag eine "Aktion scharf" im Burgenland durch. Sabine Hertel (Archiv, Symbolbild) "Aktion scharf" Großes Planquadrat! Polizei nimmt Lenker ins Visier "Aktion scharf" im Burgenland! 76 Polizisten waren im Einsatz und kontrollierten Lenker auf Alkohol, Drogen, Tempoverstöße und Handyvergehen. Von André Wilding 25.10.2026, 09:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstag, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 02:00 Uhr, wurde ein landesweites Planquadrat im Burgenland durchgeführt, an dem insgesamt 76 Polizisten der LVA und der Bezirks- bzw. Stadtpolizeikommanden teilnahmen.

Das Planquadrat wurde mit Hauptaugenmerk auf die Nichteinhaltung der Alkohol- und Drogenbestimmungen, Geschwindigkeitsübertretungen, Nichteinhalten des Telefonierens mit Freisprecheinrichtung, sowie auf Delikte, die hauptverantwortlich für Verkehrsunfälle sind, durchgeführt.

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Es wurde sowohl auf dem hochrangigen als auch auf dem unterrangigen Straßennetz verstärkte Präsenz gezeigt und Kontrollen durchgeführt.

Insgesamt wurden circa 850 Fahrzeuglenker kontrolliert und 778 Alkomat- bzw. Alkovortests durchgeführt, wobei 13 Lenker die Fahrzeuge in einem alkohol- oder suchtmittelbeeinträchtigten Zustand lenkten.

- 2 Lenker hatten mehr als 0,5 Promille (§ 14/8 FSG)

- 7 Lenker hatten mehr als 0,8 Promille (§ 5/1 StVO)

- 4 Lenker waren in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand.

Der höchste gemessene Alkoholwert wurde bei einem 31-jährigen Autolenker im Bezirk Oberwart mit 2,7 Promille festgestellt.

14 Lenkern wurde aufgrund ihrer Alkoholbeeinträchtigung oder wegen Suchtgiftbeeinträchtigung sowie wegen zu schnellem Fahren der Führerschein vorläufig abgenommen.

Weiters wurden im Zuge des landesweiten Planquadrates 178 Organstrafverfügungen ausgestellt, sowie 315 sonstige Anzeigen, 311 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen mittels RADAR und 210 Anzeigen wegen zu geringem Abstand an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet.

Bezirk Neusiedl am See

Ein 32-jähriger Pkw-Lenker aus Ungarn wurde auf der A4 in Fahrtrichtung Ungarn bei der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h mit einer Geschwindigkeit von 206 km/h gemessen.

Ein 80-jähriger Pkw-Lenker aus Deutschland wurde auf der A4 in Fahrtrichtung Wien in einem auf 60 km/h beschränkten Bereich mit 120 km/h gemessen.

Ein 41-jähriger Pkw-Lenker aus Rumänien wurde auf der A4 in Fahrtrichtung Ungarn in einem auf 60 km/h beschränkten Bereich mit 114 km/h gemessen.

Führerschein abgenommen

Den Lenkern wurden vor Ort die Führerscheine vorläufig abgenommen, eine Sicherheitsleistung eingehoben und die Weiterfahrt untersagt. Die erforderlichen Anzeigen wurden an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet.

Die Bilder des Tages i ?

Eine 19-jährige Pkw-Lenkerin aus Ungarn wurde auf der A4 in Fahrtrichtung Ungarn in einem auf 60 km/h beschränkten Bereich mit 112 km/h gemessen. Der Lenkerin wurde vor Ort der Führerschein vorläufig abgenommen, eine Sicherheitsleistung eingehoben und die Weiterfahrt untersagt. Die erforderlichen Anzeigen wurden an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet.